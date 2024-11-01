Japón inicia pruebas de mar con una nueva arma láser de 100 kW desde un barco

Japón ha dado un paso importante hacia el despliegue de armas de energía dirigida, avanzando con las pruebas marítimas de su nuevo sistema láser de alta energía de 100 kilovatios, instalado a bordo del buque de pruebas Asuka de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF). El láser, desarrollado por la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística (ATLA), se está preparando para su evaluación marítima en el astillero de Japan Marine United (JMU).