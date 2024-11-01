edición general
Japón inicia pruebas de mar con una nueva arma láser de 100 kW desde un barco

Japón ha dado un paso importante hacia el despliegue de armas de energía dirigida, avanzando con las pruebas marítimas de su nuevo sistema láser de alta energía de 100 kilovatios, instalado a bordo del buque de pruebas Asuka de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF). El láser, desarrollado por la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística (ATLA), se está preparando para su evaluación marítima en el astillero de Japan Marine United (JMU).

Para que nos entendamos equivale a 125 microondas o a 1/5 de la potencia necesaria para iluminar un campo de fútbol.

Vamos, que puedes poner uno de esos en cada una de las torres de iluminación de un campo de fútbol para proteger a tu ciudad contra drones y misiles sin necesidad de cableado adicional. :-D
Derribar objetivos baratos (drones) con munición barata.
Tiene sentido.
