Falsos policías japoneses roban millones aplicando "control mental"

Parece inverosímil, pero está ocurriendo. Las estafas de falsos policías cuestan 627 millones de dólares en Japón «un delito que utiliza hábilmente la impaciencia y la ansiedad de la víctima para hacerla caer en un estado similar al control mental» dice la policía. Mediante videollamadas, los delincuentes exhiben placas falsas y aseguran que «es una investigación ultrasecreta, no debe consultar con su entorno». Una mujer mayor rechazó a los verdaderos agentes, gritándoles: «No estoy siendo engañada» y «el del teléfono es un verdadero policía»