edición general
3 meneos
15 clics
Falsos policías japoneses roban millones aplicando "control mental"

Falsos policías japoneses roban millones aplicando "control mental"

Parece inverosímil, pero está ocurriendo. Las estafas de falsos policías cuestan 627 millones de dólares en Japón «un delito que utiliza hábilmente la impaciencia y la ansiedad de la víctima para hacerla caer en un estado similar al control mental» dice la policía. Mediante videollamadas, los delincuentes exhiben placas falsas y aseguran que «es una investigación ultrasecreta, no debe consultar con su entorno». Una mujer mayor rechazó a los verdaderos agentes, gritándoles: «No estoy siendo engañada» y «el del teléfono es un verdadero policía»

| etiquetas: japón , estafas
3 0 0 K 44 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 44 actualidad
Catapulta #1 Catapulta
Esto me recuerda al caso de los abusos sexuales forzados por teléfono en USA en establecimientos de comida rápida.

Un tipo se hace pasar por policía y obliga a un dependiente a desnudar empleadas y abusar de ellas.

No recuerdo como se llamaba pero se hizo una película.
0 K 12
Trigonometrico #2 Trigonometrico
Yo vi una peli no hace mucho de un tío en Reino Unido que trabajando de camarero reclutó a un puñado de jóvenes para supuestamente descubrir a terroristas del IRA.
0 K 12
#3 unocualquierax
«No estoy siendo engañada» y «el del teléfono es un verdadero oficial de policía».

Un claro ejemplo de que es más fácil engañar a alguien, que convencerle de que ha sido engañado.
0 K 8

menéame