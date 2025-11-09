edición general
Japón emite un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7

La cadena nacional NHK informa de olas de tsunami frente a la costa y pide a los residentes que no se acerquen. Japón emitió este domingo un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7 en el mar, frente a las costas del noreste del país. El sismo se produjo alrededor de las 17.03 locales (08.03 GMT) en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate y podría provocar olas de hasta un metro de altura, informó la agencia meteorológica de Japón (JMA). El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6,8.

Antipalancas21
Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9,0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos. El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.

HeilHynkel
Mira, la primera ministra no estaba comiendo sushi en El Ventorrokima.

Antipalancas21
#3 Son mas serios aunque sean del facherio también.

#2 Jarod_mc



