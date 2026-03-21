Japón descarta negociar en solitario con Irán para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Japón ha rechazado este domingo la posibilidad de mantener contactos bilaterales exclusivos con Irán para garantizar el paso de sus embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz, pese a informaciones publicadas la víspera que ponían de manifiesto la disposición de Teherán a facilitar a Tokio la navegación por este paso.
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Luego de África, Asía, América casi no hay, vamos que son los mismos de siempre: los que le comen los huevos por detrás a Trump y al sionismo.
Buen edit, me ahorro más correcciones.
Y te falta un Easter Egg por contar, sale en el titular
Es como descubrir que quizá países como Japón o Corea del Sur son de Asia.
Por decir algo lo haces, porque no tienes nada inteligente o útil que poner.
Agur.
Negociar fuera de ese compromiso sería deshonorable para Japón.
Además, que tal unión tiene pinta de que esos países consideran que a Irán no le queda mucho para perder poder sobre el estrecho.
Por lo que sea, los demás países han optado por hacer algo en vez de nada.
www.meneame.net/m/actualidad/mas-decena-paises-suman-esfuerzos-garanti
Claro, mucho más honorable que el tarado de Trump te humille ante las cámaras
P d: me encanta esta rotación de cuentas que os lleváis
Vaya pajas mentales macho.