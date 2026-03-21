edición general
11 meneos
12 clics
Japón descarta negociar en solitario con Irán para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz

Japón descarta negociar en solitario con Irán para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Japón ha rechazado este domingo la posibilidad de mantener contactos bilaterales exclusivos con Irán para garantizar el paso de sus embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz, pese a informaciones publicadas la víspera que ponían de manifiesto la disposición de Teherán a facilitar a Tokio la navegación por este paso.

| etiquetas: japón , irán , eeuu , ormuz
9 2 0 K 146 actualidad
16 comentarios
9 2 0 K 146 actualidad
Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
Después de que la primera ministra se dejase mear en la cara por Trump, no se podía esperar nada más de estos lamebotas
11 K 182
#2 Suleiman
Antes de mover un dedo, le ha de preguntar a su amo...
5 K 83
#9 soberao *
#8 Son 20 por ahora y en la UE somos 27 así que hay más de la UE además de España que no han firmado.
Luego de África, Asía, América casi no hay, vamos que son los mismos de siempre: los que le comen los huevos por detrás a Trump y al sionismo.
3 K 68
pedrario #10 pedrario
#9 Son más de 20 si sabes leer o contar.

Buen edit, me ahorro más correcciones.
0 K 10
#13 soberao *
#10 Ya en el titular dice que son más 20 pero luego cuentas la lista y son 21:  media
0 K 19
pedrario #14 pedrario
#13 Otra mejora con el edit, y aún así no corriges suficiente como para darte cuenta que 21>20.

Y te falta un Easter Egg por contar, sale en el titular ;)

Es como descubrir que quizá países como Japón o Corea del Sur son de Asia.
0 K 10
#15 soberao
#14 Japon y Corea del Sur son del grupo que le comen los huevos por detrás a Trump. Pero sí tienes razón conté veinte y al final son 21.
0 K 19
pedrario #16 pedrario
#15 Pobre Emiratos, que tampoco cuenta como uno de esos países de Asia que no se habían adherido.
0 K 10
Tkachenko #11 Tkachenko
#7 por decir algo, no? xD
2 K 45
pedrario #12 pedrario
#11 eso haces en el anterior comentario, ante datos objetivos como compromisos internacionales de más de una veintena de países sólo sueltas chorradas de insultos y cuentas imaginarias.

Por decir algo lo haces, porque no tienes nada inteligente o útil que poner.

Agur.
0 K 10
pedrario #3 pedrario
Hay más de una veintena de países, junto a Japón, que han firmado un compromiso para securizar las aguas >www.thenationalnews.com/news/uae/2026/03/21/joint-statement-on-strait-

Negociar fuera de ese compromiso sería deshonorable para Japón.

Además, que tal unión tiene pinta de que esos países consideran que a Irán no le queda mucho para perder poder sobre el estrecho.
1 K 24
#4 soberao
#3 Parece que por ahora España no está entre los firmantes de ese documento.
2 K 42
pedrario #8 pedrario
#4 Ya es raro, porque iba a ser el faro que los demás países iban a seguir como polillas.

Por lo que sea, los demás países han optado por hacer algo en vez de nada.
0 K 10
cosmonauta #5 cosmonauta
#3 Esa noticia no ha tenido demasiado interés por aquí

www.meneame.net/m/actualidad/mas-decena-paises-suman-esfuerzos-garanti
1 K 24
Tkachenko #6 Tkachenko
#3 Negociar fuera de ese compromiso sería deshonorable para Japón.
Claro, mucho más honorable que el tarado de Trump te humille ante las cámaras xD xD

P d: me encanta esta rotación de cuentas que os lleváis
5 K 101
pedrario #7 pedrario
#6 Tú eres de los que dice que Netanyahu está muerto, que son videos de IA y que Irán va ganando la guerra imagino.

Vaya pajas mentales macho.
0 K 10

menéame