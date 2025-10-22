edición general
Japón aprueba en Kioto el impuesto hotelero más alto de su historia para frenar el turismo masivo

El nuevo impuesto se calculará en función del precio del alojamiento, por lo que no todos los turistas pagarán la misma cantidad. Los viajeros que se hospeden en hoteles de lujo serán los más afectados: deberán abonar 10.000 yenes por noche (unos 56,84 euros). Para las habitaciones con tarifas entre 50.000 y 99.999 yenes (de 284 a 568 euros), el impuesto será de 4.000 yenes (22,7 euros) por noche. Quienes se alojen en habitaciones de entre 20.000 y 49.999 yenes (113 a 284 euros) pagarán 1.000 yenes adicionales (5,68 euros).

#8 Suleiman
Pues me parece de puta madre. Kioto parece un parque temático.
Aguarrás #1 Aguarrás
Pues... Buenas suerte.
La pasta que la gente pague en el impuesto, muchos de ellos cabreados, no se la gastarán en otras cosas de su propio viaje. :-|
#11 eipoc
#9 la discriminación por clase sí.
#12 eipoc
#10 la lucha de clases es todo. Algunas más importantes que otras, pero es todo.
#4 eipoc
El turismo de pobres, quieren decir. El de ricos no les importa. Lucha de clases.
montaycabe #9 montaycabe
#4 El turismo no es un derecho prioritario de la lucha obrera, me parece
manuelmace #10 manuelmace
#4 Podrán hacernos trabajar 13 horas diarias, podrán quitarnos la sanidad gratuita, podrán dejarnos viviendo debajo de un puente.... pero nunca nos quitarán nuestra libertaaaaad de irnos de vacacioneeees!!! xD
Furiano.46 #2 Furiano.46
O no viajarán. Es lo mismo que pasa con viajar a Suiza. Todo es extremadas caro.
#5 CosaCosa
Con todo el dinero que se dejan ahí, ya podrían hacer algo por la ciudad. Que mas allá de los templos, parece una ciudad muerta
#7 NanakiXIII
La técnica del gobierno japonés de desviar todos los problemas económicos y sociales a ese tres por ciento miserable de extranjeros residentes y del turismo alegando que los extranjeros somos disruptivos y violentos comparados con los nativos, ha sido todo un acierto.

No sé cómo no lo copia nadie :roll:
#3 tobruk1234
O se alojaran en hoteles que no esten en Kioto y ya esta.
#6 CosaCosa
#3 osaka o nara estan a una hora o menos. Merece mucho mas la pena que meterse en kioto
