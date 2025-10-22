Japón aprueba en Kioto el impuesto hotelero más alto de su historia para frenar el turismo masivo

El nuevo impuesto se calculará en función del precio del alojamiento, por lo que no todos los turistas pagarán la misma cantidad. Los viajeros que se hospeden en hoteles de lujo serán los más afectados: deberán abonar 10.000 yenes por noche (unos 56,84 euros). Para las habitaciones con tarifas entre 50.000 y 99.999 yenes (de 284 a 568 euros), el impuesto será de 4.000 yenes (22,7 euros) por noche. Quienes se alojen en habitaciones de entre 20.000 y 49.999 yenes (113 a 284 euros) pagarán 1.000 yenes adicionales (5,68 euros).