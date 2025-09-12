Japón alcanza nuevo récord con casi 100 mil personas centenarias: una mujer de 114 años encabeza la lista

El número de centenarios en Japón ha alcanzado un nuevo récord al superar por primera vez los 99.000 individuos, informó este viernes el Gobierno, días antes del festivo del Día del Respeto a los Mayores. Las mujeres suponen el 88% del total, con 87.784 personas, mientras que la cifra de varones centenarios es de 11.979. Cuando estos datos empezaron a recopilarse en 1963 había 153 personas centenarias en Japón. En 1981 superó el millar y en 1998 los 10.000. Japón ha alcanzado una cifra promedio de 80,58 centenarios por cada 100.000 habitantes.
Hay un libro sobre el tema: "el secreto de las zonas azules" aunque parece un poco de cherry picking
Según un estudio:
"Según explica, el propio Gobierno japonés descubrió en 2010 que el 82 % de las personas que figuraban como mayores de 100 años estaban muertas y no se había registrado correctamente su defunción. Para colmo, los estudios sobre nutrición muestran que Okinawa tiene una de las peores dietas del país, al incluir mucho alcohol y poca verdura, con lo cual, dato que difícilmente encaja… » ver todo el comentario