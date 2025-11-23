edición general
James Watson, el ‘Picasso’ del genoma

James Watson se puede considerar una figura irrepetible. Inteligente, valiente, sagaz, astuto, de verbo fácil, pero también misógino, soberbio, con facilidad para la humillación o para lanzar comentarios hirientes, sorpresivos, a diestro y siniestro. Junto a Francis Crick, forma parte de una de las parejas más famosas de la historia de la bioquímica. El motivo es obvio: en 1953 publicaron su obra cumbre en la revista Nature, un artículo de apenas dos páginas (en realidad una página y unas pocas líneas de la segunda página).

#1 hipernes
Ambos premios Nobel después de robarle los datos a Rosalind Franklin, menudo par de morros se gastaban
