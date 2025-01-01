“Jamás se habían visto tantos capós abiertos”: imágenes de medio centenar de coches averiados en plena ola de calor en Francia [FRA]  

El pasado 9 de agosto, hubo decenas de vehículos averiados al borde de la carretera en el Pas de l’Escalette, en Hérault. Angélique, del taller Top Garage Sarl Theron en la comuna de Le Caylar, explica: “No estábamos de guardia ese fin de semana, pero fuimos solicitados por la DIR (Dirección Interdepartamental de Carreteras).” El taller intervino en más de 20 vehículos ese día: “Había grandes atascos, fue una situación bastante excepcional. No tenemos cifras exactas, pero aproximadamente el 90% de las averías fueron por problemas de embrague."
"Decenas de vehículos averiados al borde de la carretera: son las impresionantes imágenes difundidas en redes sociales. En el Pas de l’Escalette, en Hérault, la escena no es habitual. Entre la ola de calor, problemas en una estación de servicio o una pendiente del 7%, ¿qué ocurrió
Ah, y decía que en países más cálidos (norte de África, golfo pérsico) esto no pasa porque son vehículos especiales adaptados.
Se acaba el turismo. Es que te tienes que reír.
Aires acondicionados mas potentes y sistemas eléctricos adaptados a las altas temperaturas.
Y los mas fríos, al revés.
No sé de si es sacas esa teoría pero es totalmente opuesta a la economía de escala que hacen los fabricantes.
Nada tiene que ver un coche para Finlandia, que uno para Emiratos Árabes. Nada.
También cambian escapes por distintas normas anticontaminacion.
Para y arranca en caravana, no dejar aire con el coche de delante, abuso de frenos, circular a alta velocidad cuando la temperatura sube de 40 grados, etc, etc.
Por no hablar de lo más básico, salir de viaje sin haber perdido medio minuto mirando agua, aceite y frenos