“Jamás se habían visto tantos capós abiertos”: imágenes de medio centenar de coches averiados en plena ola de calor en Francia [FRA]

“Jamás se habían visto tantos capós abiertos”: imágenes de medio centenar de coches averiados en plena ola de calor en Francia [FRA]  

El pasado 9 de agosto, hubo decenas de vehículos averiados al borde de la carretera en el Pas de l’Escalette, en Hérault. Angélique, del taller Top Garage Sarl Theron en la comuna de Le Caylar, explica: “No estábamos de guardia ese fin de semana, pero fuimos solicitados por la DIR (Dirección Interdepartamental de Carreteras).” El taller intervino en más de 20 vehículos ese día: “Había grandes atascos, fue una situación bastante excepcional. No tenemos cifras exactas, pero aproximadamente el 90% de las averías fueron por problemas de embrague."

| etiquetas: francia , rn9 , pas de lescalette , vehículos , averiados , embrague
#1 Grahml *
Traducción del artículo, para el que le interese:

"Decenas de vehículos averiados al borde de la carretera: son las impresionantes imágenes difundidas en redes sociales. En el Pas de l’Escalette, en Hérault, la escena no es habitual. Entre la ola de calor, problemas en una estación de servicio o una pendiente del 7%, ¿qué ocurrió

emmett_brown #3 emmett_brown
#1 BAIA, pero si el meneante del envío anterior decía que es que los cables se derriten y es inviable el manejo de un coche a más de 40°C!

Ah, y decía que en países más cálidos (norte de África, golfo pérsico) esto no pasa porque son vehículos especiales adaptados.

Se acaba el turismo. Es que te tienes que reír.
#5 Barriales
#3 pues si. Lo vehículos fabricados para países cálidos, tienen:
Aires acondicionados mas potentes y sistemas eléctricos adaptados a las altas temperaturas.
Y los mas fríos, al revés.
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#5 no, si te compras un coche europeo va a ser el mismo en España que en Finlandia, puede que cambien los neumáticos o no eso. Se fabrican para poder funcionar en una gama de temperaturas que abarque lo que hay, y es mucho más barato hacerlo así que hacer versiones adaptadas a cada país concreto.

No sé de si es sacas esa teoría pero es totalmente opuesta a la economía de escala que hacen los fabricantes.
#11 Barriales
#8 lo se por que trabajo en ello.
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike *
#11 pues ya me dirás qué marca es esa que vende coches del mismo modelo en distintas versiones según el clima. Y me refiero a sus componentes, no si usa distinto líquido de refrigeración, neumáticos o si se venden más o menos asientos calefactables, que son un extra opcional.
#14 Barriales *
#13 todas.
Nada tiene que ver un coche para Finlandia, que uno para Emiratos Árabes. Nada.
También cambian escapes por distintas normas anticontaminacion.
#2 Tronchador.
¿Alguien sabe el porcentaje de coches stelantis?
#4 Grahml *
#2 Aquí dejo infografía para detectar los Stellantis, por si sirve de ayuda.

cc: @Verdaderofalso  media
cosmonauta #6 cosmonauta *
Igual suena un poco a abuelo cebolleta, pero es que la gente no sabe cuidar la mecánica.

Para y arranca en caravana, no dejar aire con el coche de delante, abuso de frenos, circular a alta velocidad cuando la temperatura sube de 40 grados, etc, etc.

Por no hablar de lo más básico, salir de viaje sin haber perdido medio minuto mirando agua, aceite y frenos
Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
#6 Hace unos años había obras en el padornelo en un viaducto y el tráfico estaba desviado por los otros carriles. Para subir sentido Galicia estaban los tres carriles ocupados. Supongo que ninguno de los que venía vio las señales de reducción de carriles por la izquierda y prohibido adelantar. Se movía un poco el carril de la izquierda y allá los veías a todos tratando de meterse al carril de la izquierda, se movía un poco el carril de la derecha y allá los veías a todos intentando meterse al…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike *
Según NPCmascarado @npcmascarado era porque los cables se funden a 40 grados, que él ya había cambiado dos baterías porque los mecánicos no revisan los cables y que no era el motor de arranque. Y la consecuencia de todo ello es que se acaba el turismo, y que eso les pasa por no usar los coches especiales de Arabia Saudí.
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#9 tienes el envío en el primer mensaje de este meneo, por si quieres loles
