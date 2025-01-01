“Jamás se habían visto tantos capós abiertos”: imágenes de medio centenar de coches averiados en plena ola de calor en Francia [FRA]  

El pasado 9 de agosto, hubo decenas de vehículos averiados al borde de la carretera en el Pas de l’Escalette, en Hérault. Angélique, del taller Top Garage Sarl Theron en la comuna de Le Caylar, explica: “No estábamos de guardia ese fin de semana, pero fuimos solicitados por la DIR (Dirección Interdepartamental de Carreteras).” El taller intervino en más de 20 vehículos ese día: “Había grandes atascos, fue una situación bastante excepcional. No tenemos cifras exactas, pero aproximadamente el 90% de las averías fueron por problemas de embrague."