Jaleo en la playa de San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón

Dos hermanos leoneses de mediana edad que se metieron en el agua pese a la prohibición se enfrentaron a tres socorristas al ser advertidos por estos e incluso uno trató de llegar a las manos con un salvamento, con algún empujón que otro, aunque fue frenado a tiempo por sus compañeros.
| etiquetas: socorristas , playa , gijón
Dudas que me entran.
Si considera que la playa no es apta y pone bandera roja Puede advertir pero en caso de negativa, tiene que recurrir a la policía para la multa.
Que peligto cuando un turista piensa que el controla... Hasta con bandera amarilla he preguntado que problema hay y nadando en aguas abiertas lejos de la costa.