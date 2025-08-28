edición general
Jaleo en la playa de San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón

Jaleo en la playa de San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón

Dos hermanos leoneses de mediana edad que se metieron en el agua pese a la prohibición se enfrentaron a tres socorristas al ser advertidos por estos e incluso uno trató de llegar a las manos con un salvamento, con algún empujón que otro, aunque fue frenado a tiempo por sus compañeros.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Subpajarianos
7 K 109
Romfitay #1 Romfitay
Hoy había bandera roja por medusas. Si no les gusta que veraneen en el Mediterráneo.
2 K 39
michaelknight #7 michaelknight *
#1 La bandera roja era porque hay mar de fondo
2 K 36
Romfitay #9 Romfitay
#7 Por la tarde, cuando yo pasé, me pareció la de las medusas. Pero es lo mismo.
0 K 10
#5 XXguiriXX
Clásico “miradme, soy más listo que los demás, por eso hago lo que quiero, pardillos”.
2 K 33
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Un mongolo probablemente enajenado por la acción adicional de drojas y alcohol.
2 K 31
ur_quan_master #3 ur_quan_master
¿ Se llamaba Juan el más grande y el otro Colás? ¿ Vertieron aguas junto a la escalerona?

Dudas que me entran.
0 K 12
pitercio #6 pitercio *
Les dan días libres en el frenopático, pero sin instrucciones para que no se hagan daño.
0 K 12
placeres #4 placeres
Un socorrista no es nadie para enfrentarse a un ciudadano.

Si considera que la playa no es apta y pone bandera roja Puede advertir pero en caso de negativa, tiene que recurrir a la policía para la multa.

Que peligto cuando un turista piensa que el controla... Hasta con bandera amarilla he preguntado que problema hay y nadando en aguas abiertas lejos de la costa.
0 K 11

