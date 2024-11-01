Jaime Palomera, economista, sobre la vivienda: “si ya tienes una casa y compras otra, te deberían coser a impuestos”.

Esta propuesta radical mirar hacia Singapur. Allí la mayoría de la población pueda acceder a una vivienda a un precio razonable, sin que la especulación monopolice el mercado. La receta se resume en ayudas directas para quien compra o alquila su primera casa e impuestos progresivos para quienes acumulan. El mensaje es premiar el esfuerzo de acceder al primer hogar, no la acumulación de patrimonio. En Singapur, quien ya tiene una o varias propiedades y pretende seguir comprando para invertir se enfrenta a un castigo tributario severo.