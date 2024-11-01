Jaime Palomera, economista, sobre la vivienda: “si ya tienes una casa y compras otra, te deberían coser a impuestos”.

Esta propuesta radical mirar hacia Singapur. Allí la mayoría de la población pueda acceder a una vivienda a un precio razonable, sin que la especulación monopolice el mercado. La receta se resume en ayudas directas para quien compra o alquila su primera casa e impuestos progresivos para quienes acumulan. El mensaje es premiar el esfuerzo de acceder al primer hogar, no la acumulación de patrimonio. En Singapur, quien ya tiene una o varias propiedades y pretende seguir comprando para invertir se enfrenta a un castigo tributario severo.
Aquí no se llega ni al 2% de construcción pública mientras que antes era el 10%.
Si fuera el 80% quizás las cosas serían diferentes.
Ya que comprar inmobiliario, rentarlo al 7% y esperar al pelotazo... Solo estrangula a la clase trabajadora (97% del País) y no aporta a la economía real como la innovación, industria y servicios. (Si hay algún "empresario inmobiliario" que no le guste, puede irse del país, vía libre).
Llevamos desde la crisis de 2008 sin haber aprendido nada, hemos vuelto al Ladrillo. 2008 podía haber sido un punto de inflexión, pero No, y ya nos han comido la tostada desde Asia... Sin vuelta atrás.
Dejate de ad hominems
Lo digo porque vamos a acabar jodidos.
Te recuerdo que Hitler se duchaba y se limpiaba el año después de hacer sus cosas
Así que deja de hacerlo. No seas como Hitler
Pero ojo con abusar de esa formula, porque lo que hoy no es deseable mañana puede serlo y estarías privando al estado de una fuente de financiación.
De hecho es uno de los problemas que se baraja con el coche eléctrico la perdida de financiación que supone al estado la perdida del impuesto a los combustibles.
Si creo que esta mal que se me castigue por algo que no veo justo, tengo legitimidad para montar un partido y cambiar la ley que regula esa convención social.
mientras que atacar los principios básicos del estado es mas complejo y requiere de mayorías mas potentes.
Da igual que sea de primera necesidad de segunda o de tercera,… » ver todo el comentario
¿Por que tener mas de una casa si debe ser cosido a impuestos y tener coche que contamina no?
¿Por que tener mas de una casa si debe ser frito a impuestos o tener una fabrica donde ocurre accidentes laborales no?
Las penas se cumplen con multas y los impuestos son para financiar el estado del bienestar donde vivimos.
Si empezamos a transformar la financiación del estado en algo negativo se vuelve legitimo un movimiento social en su contra.
El coche no es un bien de primera necesidad.
La segunda pregunta es estúpida hasta decir basta, a ver si filtramos.
La financiación del Estado no tiene absolutamente nada que ver, se trata de que no te salga a cuenta tener cinco pisos. Por qué querría nadie tener cinco pisos?
Mucho novio de Ayuso y poco Quirón Salud.
Mucho Koldo y Cerdán y poco Acciona.
Sí entiendo reprochable que el precio al que se alquile esté por las nubes, pero ojo, que cuando hay escasez por lo general es básicamente el dinero lo que determina quién puede obtenerlo. A lo que habría que aspirar es a que no haya escasez,… » ver todo el comentario