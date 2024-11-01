edición general
13 meneos
19 clics
Jaime Palomera, economista, sobre la vivienda: “si ya tienes una casa y compras otra, te deberían coser a impuestos”.

Jaime Palomera, economista, sobre la vivienda: “si ya tienes una casa y compras otra, te deberían coser a impuestos”.

Esta propuesta radical mirar hacia Singapur. Allí la mayoría de la población pueda acceder a una vivienda a un precio razonable, sin que la especulación monopolice el mercado. La receta se resume en ayudas directas para quien compra o alquila su primera casa e impuestos progresivos para quienes acumulan. El mensaje es premiar el esfuerzo de acceder al primer hogar, no la acumulación de patrimonio. En Singapur, quien ya tiene una o varias propiedades y pretende seguir comprando para invertir se enfrenta a un castigo tributario severo.

| etiquetas: españa , vivienda , singapur , impuestos , primera vivienda , especulación
11 2 0 K 153 actualidad
25 comentarios
11 2 0 K 153 actualidad
Comentarios destacados:    
Gry #2 Gry
La receta de Singapur es que el 80% de la vivienda es construida por el Estado, entre otras cosas:

fugui.sg/the-housing-system-in-singapore-explained-2025-edition/
8 K 118
rogerius #4 rogerius
#2 Construida por el Estado y dedicada a la habitación, no a la especulación.
3 K 54
#9 Katos
#4 tu sigue quedandote con tu discurso....
Aquí no se llega ni al 2% de construcción pública mientras que antes era el 10%.
Si fuera el 80% quizás las cosas serían diferentes.
2 K 32
#13 Marisadoro
#2 Eso unido a que.... “Nunca hay que vender los pisos públicos”
1 K 26
Torrezzno #10 Torrezzno
Y te "compras", porque no un impuesto progresivo anual a partir de la segunda?
0 K 20
rogerius #1 rogerius *
Pero si la heredas… >:-( Que sí, que no puede ser que la vivienda sea un bien de mercado. Ni que sea el mercado quién decida que no tienes techo.
0 K 20
Atusateelpelo #15 Atusateelpelo
#1 Si la heredas te cosen a impuestos antes de tener ni opcion a venderla.
0 K 12
#19 Ezkerro80
#1 pues la vendes y metes el dinero en otro sector de la economía. Con esta política habría más dinero que iría a montar empresas, financiar innovación en empresas, etc.

Ya que comprar inmobiliario, rentarlo al 7% y esperar al pelotazo... Solo estrangula a la clase trabajadora (97% del País) y no aporta a la economía real como la innovación, industria y servicios. (Si hay algún "empresario inmobiliario" que no le guste, puede irse del país, vía libre).

Llevamos desde la crisis de 2008 sin haber aprendido nada, hemos vuelto al Ladrillo. 2008 podía haber sido un punto de inflexión, pero No, y ya nos han comido la tostada desde Asia... Sin vuelta atrás.
1 K 17
Canha #5 Canha
"La propuesta es mirar hacia singapur" hacia un gobierno totalmente autoritario que hace y deshace como quiere. Me quiero pegar un tiro en la p
1 K 19
zentropia #16 zentropia
#5 pero funciona o no funciona?
Dejate de ad hominems
0 K 10
#22 daniMate
#5 ¿Si Singapur tiene limpias las calles tú propones que no limpiemos las nuestras para no ser "como ellos"?

Lo digo porque vamos a acabar jodidos.
Te recuerdo que Hitler se duchaba y se limpiaba el año después de hacer sus cosas
Así que deja de hacerlo. No seas como Hitler
0 K 10
sxentinel #25 sxentinel
#21 Eso te lo puedo comprar.

Pero ojo con abusar de esa formula, porque lo que hoy no es deseable mañana puede serlo y estarías privando al estado de una fuente de financiación.

De hecho es uno de los problemas que se baraja con el coche eléctrico la perdida de financiación que supone al estado la perdida del impuesto a los combustibles.
0 K 14
sxentinel #23 sxentinel
#17 Repito, estar en contra de la condena de una actitud es legitimo, De hecho cada sociedad cambia esas convenciones constantemente y las aplica en forma de leyes.

Si creo que esta mal que se me castigue por algo que no veo justo, tengo legitimidad para montar un partido y cambiar la ley que regula esa convención social.

mientras que atacar los principios básicos del estado es mas complejo y requiere de mayorías mas potentes.

Da igual que sea de primera necesidad de segunda o de tercera,…   » ver todo el comentario
0 K 14
rob #6 rob
Si me ponen el salario medio de Singapur, ningún problema.
0 K 14
sxentinel #11 sxentinel
Ojo que convertir los impuestos en algo punitivo es muy peligroso.

¿Por que tener mas de una casa si debe ser cosido a impuestos y tener coche que contamina no?
¿Por que tener mas de una casa si debe ser frito a impuestos o tener una fabrica donde ocurre accidentes laborales no?

Las penas se cumplen con multas y los impuestos son para financiar el estado del bienestar donde vivimos.

Si empezamos a transformar la financiación del estado en algo negativo se vuelve legitimo un movimiento social en su contra.
0 K 14
#17 chocoleches
#11 No, no lo es, los impuestos pueden ser punitivos para penalizar conductas nocivas para la sociedad (como el tabaco o el alcohol) y no pasa nada por ello.

El coche no es un bien de primera necesidad.
La segunda pregunta es estúpida hasta decir basta, a ver si filtramos.

La financiación del Estado no tiene absolutamente nada que ver, se trata de que no te salga a cuenta tener cinco pisos. Por qué querría nadie tener cinco pisos?
0 K 12
Ovlak #21 Ovlak
#11 Los impuestos no deben de ser punitivos pero si pueden ser disuasorios. Las multas están para castigar irregularidades y los impuestos disuasorios están para desanimar y reducir el impacto de actividades que, siendo legales, no son deseables (alcohol, tabaco, azúcar, etc.)
0 K 12
vviccio #20 vviccio
En las noticias poco se habla de ellos pero se encargan de que votemos bien.
Mucho novio de Ayuso y poco Quirón Salud.
Mucho Koldo y Cerdán y poco Acciona.
0 K 11
#3 Toponotomalasuerte
Eso miremos a la gente y no a los fondos de inversión que son los que están controlando el mercado.
0 K 11
Doisneau #14 Doisneau
#3 Creo que el problema de la vivienda es mucho mas horizontal de lo que nos es comodo admitir a muchos
0 K 14
Ovlak #18 Ovlak
#3 #7 Los fondos han visto negocio y son parte del problema, pero no el problema en su totalidad. Mis amistades y conocidos no viven, en su inmensa mayoría, en viviendas propiedad de un fondo, sino en viviendas de un "particular" que tiene entre una y media docena en alquiler. Y con muchas de ellas se ha especulado también con el precio, que aquí tonto el último.
0 K 12
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Como siempre apedreamos al vecino y no nos fijamos en bancos, empresas y fondos que son los auténticos acaparadores.
0 K 11
MacMagic #8 MacMagic
Pues que mire bien lo de Singapur, que parece que su amado gobierno del Pedro Sánchez lo que es construir VPO, poco y mal.
0 K 10
sorrillo #24 sorrillo *
¿Que alguien con suficiente dinero construya un edificio con cien viviendas y las ponga de alquiler es algo que por sí mismo debe merecer el reproche social? Lo digo por los que dicen que ser propietario de dos viviendas ya justifica crujirlo a impuestos.

Sí entiendo reprochable que el precio al que se alquile esté por las nubes, pero ojo, que cuando hay escasez por lo general es básicamente el dinero lo que determina quién puede obtenerlo. A lo que habría que aspirar es a que no haya escasez,…   » ver todo el comentario
0 K 10
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
No cabe un tonto más.
0 K 7

menéame