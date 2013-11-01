edición general
El Jahuar o la inmolación colectiva de las mujeres

Las crónicas hablan de que en el siglo XIII, y en la ciudad de Jaisalmer, se dieron muerte ni mas ni menos que 25.000 mujeres, niñas, ancianas y servidores por no soportar el ultraje del ejercito del sultán de Delhi. Jahuar se llamaba a este suicido colectivo, y es casi el pródromo del sati con el que concurre temporalmente (la muerte, natural o violenta, de cualquier príncipe rajputa solía venír acompañado por el sati de sus mujeres). "Jahuar" y "sati" se nutren en parte de idénticos patrones culturales.

karakol #1 karakol
Mientras las mujeres se lanzaban a las llamas, los guerreros rajputas se abalanzaban sobre el ejercito musulmán en una carga que sabían suicida. Saka, recibe de nombre este momento en el que los guerreros se colocan turbantes y túnicas de color azafrán, pues nada dejaban a su espalda al enemigo.
