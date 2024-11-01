edición general
Jafar Panahi es condenado a prisión en plena carrera de 'Un simple accidente' para los Oscar

El director iraní ha rodado su última película en la clandestinidad, como suele, inspirándose para ella en su reciente estancia en prisión.

