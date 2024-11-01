jacques brel | vesoul | lyrics | paroles | letra

Querías ver Vierzon y nosotros vimos Vierzon / T'as voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon... Querías ver Vesoul y nosotros vimos Vesoul / T'as voulu voir Vesoul, et on a vu Vesoul... Querías ver Honfleur y nosotros vimos Honfleur / T'as voulu voir Honfleur, et on a vu Honfleur... Querías ver Hamburgo y nosotros vimos Hamburgo / T'as voulu voir Hambourg, et on a vu Hambourg... Quería ver Amberes, volvimos a ver Hamburgo / J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg...