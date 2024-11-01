Jack Nicholson, hace 37 años: "Cuanto más asustas a los niños, más les gusta, y cuanto peor eres, mejor. Esa es mi respuesta a las bromas"

“Hasta el día de hoy, siempre me tomé esta actuación más en serio que probablemente nadie en el mundo porque yo la veía así", explicaba el actor. "Mi experiencia inicial trabajando para un público lleno de niños me enseñó que cuanto más les asustas, más les gusta, y cuanto peor eres, mejor, porque esa era mi respuesta a las bromas. Después de todo, este es un personaje odioso, y si te fijas detenidamente, todos los niños adoran a este tipo, creo, y a mí me encanta especialmente el nombre de Joker... Lo dice todo. Es fantástico”.