Las izquierdas juegan en equipo y dejan bloqueado a Moreno en el primer debate electoral de las andaluzas: "Usted es Vox con sonrisa"

María Jesús Montero (PSOE), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) rasgan el traje institucional del presidente y candidato del PP, que optó por un perfil bajísimo en el debate de TVE, e ignoró en todo momento al aspirante de Vox
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gruas, zanjas, polvo y estruendo de radial y del martilleo;
poder cazar linces y águilas mientras lo llenas todo de mierda perruna;
hormigonar cualquier resto libre frente al mar para después llorar porque se lo lleva... y exigir que entre los demás paguemos su privilegio de seguir allí.
financiando con nuestro acomplejamiento al régimen terrorista asesionaziyanki y el holocausto palestino, sabiendo que somos los siguientes en la lista... muy listos no somos...
Negacionistas, terraplanistas y antivacunas;
Sí, sí... salimos mejores... aplausos.