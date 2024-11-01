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Las izquierdas juegan en equipo y dejan bloqueado a Moreno en el primer debate electoral de las andaluzas: "Usted es Vox con sonrisa"

Las izquierdas juegan en equipo y dejan bloqueado a Moreno en el primer debate electoral de las andaluzas: "Usted es Vox con sonrisa"

María Jesús Montero (PSOE), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) rasgan el traje institucional del presidente y candidato del PP, que optó por un perfil bajísimo en el debate de TVE, e ignoró en todo momento al aspirante de Vox

| etiquetas: izquierdas , moreno , debate , electoral , andaluzas , vox
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8 comentarios
14 3 1 K 120 actualidad
pitercio #1 pitercio
Prioridad nazi o na.
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ipanies #2 ipanies
María Jesús Montero es a la "izquierda" lo que mi escroto es al arte litográfico...
2 K 22
Cehona #4 Cehona
#2 Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque (LEOC) es por el penecillo.
1 K 25
#8 vGeeSiz
#7 pues eso mismo hicimos como pais cuando echamos a M.Rajoy, vinieron a gobernarnos una banda de ladrones indocumentados
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unaqueviene #3 unaqueviene
Estamos seguras de que eso no va a animar a la gente a votar a Vox?
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#5 vGeeSiz
#3 no creo, lo que va a animar a la gente a votar a vox es la lamentable situación actual
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manc0ntr0 #7 manc0ntr0
#5 Porque qué mejor para arreglar un problema que una banda de ladrones indocumentados, empezando por Santiago "Paguitas" Abascal.
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#6 pirat *
La gente quiere toros, misas y fúmbol;
gruas, zanjas, polvo y estruendo de radial y del martilleo;
poder cazar linces y águilas mientras lo llenas todo de mierda perruna;
hormigonar cualquier resto libre frente al mar para después llorar porque se lo lleva... y exigir que entre los demás paguemos su privilegio de seguir allí.
financiando con nuestro acomplejamiento al régimen terrorista asesionaziyanki y el holocausto palestino, sabiendo que somos los siguientes en la lista... muy listos no somos...
Negacionistas, terraplanistas y antivacunas;
Sí, sí... salimos mejores... aplausos.
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menéame