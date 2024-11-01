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La izquierda europea denuncia en su congreso la militarización y los recortes

La izquierda europea denuncia en su congreso la militarización y los recortes

“Europa tiene que invertir en justicia y servicios sociales”, reclamó el ex líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn. Según denunciaron varios de los participantes en el congreso de Bruselas, los ciudadanos tienen que soportar los continuos ataques al Estado de bienestar, que los gobiernos justifican por la necesidad de rearmarse frente a Rusia. Anunciaron para el próximo 14 de junio una gran manifestación en la capital comunitaria bajo el lema “Welfare not warfare” (Bienestar en lugar de guerra).

| etiquetas: izquierda europea , corbyn , welfare no warfare
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3 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
#1 tierramar *
Las guerras y las armas las defienden los ricos y los poderosos para aumentar su riqueza y su poder; y a las poblaciones nos utilizan como carne de cañón. Los pueblos pueden salvar a los pueblos (negandonos a empuñar ningún arma contra otros pueblos); los ricos ya se alían a nivel global para enriquecerse a costa de los impuestos y las vidas de las poblaciones.
El Partido de la Izquierda Europea (PIE) es un partido político a nivel europeo constituido en el año 2004 formado por 43 partidos miembros, observadores y en partenariado. Izquierda Unida, así como el Partido Comunista de España, forman parte de él
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UnoYDos #2 UnoYDos
#1 Seguís con el mismo guión que os ha llevado al fracaso en Europa en los ultimos años. Esto no es el colegio, no hay un "profe" al que acudir si el abusón del colegio te pega. O te rearmas, o serás la putita del patio.
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clavícula #3 clavícula
Los políticos de izquierda siempre dicen cosas preciosas
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menéame