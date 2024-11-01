La izquierda europea denuncia en su congreso la militarización y los recortes

“Europa tiene que invertir en justicia y servicios sociales”, reclamó el ex líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn. Según denunciaron varios de los participantes en el congreso de Bruselas, los ciudadanos tienen que soportar los continuos ataques al Estado de bienestar, que los gobiernos justifican por la necesidad de rearmarse frente a Rusia. Anunciaron para el próximo 14 de junio una gran manifestación en la capital comunitaria bajo el lema “Welfare not warfare” (Bienestar en lugar de guerra).