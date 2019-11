La izquierda española y ERC

Sin ERC no hay Gobierno de izquierda o progresista o como quiera llamársele en España. Ni en este momento ni en "the foreseeable future", por utilizar la expresión de la Casa Real inglesa en su comunicado sobre la suspensión de las actividades del Principe Andrew Sin los partidos de la izquierda española tampoco habrá un gobierno de izquierda o progresista en Catalunya. No reconocerlo así, desemboca inexorablemente en el desgobierno tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma de Catalunya