Ivermectina se venderá sin receta en Texas

A partir de diciembre, el polémico medicamento Ivermectina, podrá conseguirse de venta libre en las farmacias de Texas. El gobernador Greg Abbott firmó el miércoles un proyecto de ley que permite la venta sin receta del fármaco para tratar parásitos en el ganado y que se ganó popularidad como tratamiento no aprobado para tratar el Covid-19 durante la pandemia.