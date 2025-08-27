edición general
Ivermectina se venderá sin receta en Texas

A partir de diciembre, el polémico medicamento Ivermectina, podrá conseguirse de venta libre en las farmacias de Texas. El gobernador Greg Abbott firmó el miércoles un proyecto de ley que permite la venta sin receta del fármaco para tratar parásitos en el ganado y que se ganó popularidad como tratamiento no aprobado para tratar el Covid-19 durante la pandemia.

#2 MPR
Darwin aprueba esta medida.

Más candidatos al "premio gordo".

:-D
#4 Marisadoro *
Un poco más abajo en el mismo enlace:

"Demandas por abortos
Abbott también firmó la HB7, que permite a ciudadanos demandar a los proveedores y fabricantes de píldoras abortivas.
Esta nueva ley se suma a la existente ley de 2021 que prohíbe el aborto en el estado.
Cualquiera puede presentar una demanda. Si ganan, los demandantes pueden obtener al menos $100,000 del demandado si tienen parentesco con el feto.
De lo contrario, solo pueden recibir $10,000 y tendrían que donar el resto del dinero a una organización benéfica o sin fines de lucro."
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Esto cada día se pone mejor :popcorn:
rob #3 rob
Los red neck se van a hacer unas hamburguesas de la hostia.
#7 Zamarro
Espero que vendan millones de litros de esa cosa.
Pero con un papelito que diga, si te pones malito con esta cosita, no nos demandes, que te la has tomado por subnormal
ctrlaltsupr1 #5 ctrlaltsupr1
Les van a quedar preciosos los campos. La ivermectina acaba con los insectos coprófagos que se alimentan de las boñigas de los herbívoros, tanto en su fase de larvas como de adultos.
Ya se está viendo en España. Campos que se llenan de boñigas no procesadas. Una mierda.
