Ivermectina se venderá sin receta en Texas

A partir de diciembre, el polémico medicamento Ivermectina, podrá conseguirse de venta libre en las farmacias de Texas. El gobernador Greg Abbott firmó el miércoles un proyecto de ley que permite la venta sin receta del fármaco para tratar parásitos en el ganado y que se ganó popularidad como tratamiento no aprobado para tratar el Covid-19 durante la pandemia.
Más candidatos al "premio gordo".
"Demandas por abortos
Abbott también firmó la HB7, que permite a ciudadanos demandar a los proveedores y fabricantes de píldoras abortivas.
Esta nueva ley se suma a la existente ley de 2021 que prohíbe el aborto en el estado.
Cualquiera puede presentar una demanda. Si ganan, los demandantes pueden obtener al menos $100,000 del demandado si tienen parentesco con el feto.
De lo contrario, solo pueden recibir $10,000 y tendrían que donar el resto del dinero a una organización benéfica o sin fines de lucro."
