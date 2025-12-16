edición general
Italia registra un nivel de empleo inédito en más de 20 años con 24,2 millones de población activa

Pese al crecimiento del empleo, el PIB ha dado un frenazo

frigoneto
la ocupación en los últimos años se ha focalizado en los sectores de baja productividad", como son el turismo, la construcción y otros ámbitos del sector servicios de menor valor añadido

Esos son de alta productividad en España. Agroalimentación y turismo..

Italia depende de la industria (textil, automoción y alimentación) y no pueden competir internacionalmente contra España, Alemania, China, Turquía y Países de Europa del Este. Y como tampoco innovan, pues les pasa lo que tiene que pasar. Les han comido la tostada.

A cavar zanjas.
sotillo
#1 Pues es raro teniendo al mando a la política que tienen y siendo Sánchez socialista tendría que ser al revés
