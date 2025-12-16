·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10211
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
12870
clics
Las "condolencias" de Trump
6164
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
6460
clics
Que agradable sujeto
5755
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
más votadas
404
Luz del Carmen Ibáñez, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional sancionada por EE.UU.: "Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país"
561
Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva
217
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
526
Directivos de grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el sueldo medio
418
La rebelión de los compositores invitados a escribir la canción de Portugal para Eurovisión: “No queremos ser cómplices de genocidios”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
19
clics
Italia registra un nivel de empleo inédito en más de 20 años con 24,2 millones de población activa
Pese al crecimiento del empleo, el PIB ha dado un frenazo
|
etiquetas
:
italia
,
pib
,
empleo
2
0
0
K
28
Economía
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
28
Economía
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
frigoneto
*
la ocupación en los últimos años se ha focalizado en los sectores de baja productividad", como son el turismo, la construcción y otros ámbitos del sector servicios de menor valor añadido
Esos son de alta productividad en España. Agroalimentación y turismo..
Italia depende de la industria (textil, automoción y alimentación) y no pueden competir internacionalmente contra España, Alemania, China, Turquía y Países de Europa del Este. Y como tampoco innovan, pues les pasa lo que tiene que pasar. Les han comido la tostada.
A cavar zanjas.
0
K
7
#2
sotillo
#1
Pues es raro teniendo al mando a la política que tienen y siendo Sánchez socialista tendría que ser al revés
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esos son de alta productividad en España. Agroalimentación y turismo..
Italia depende de la industria (textil, automoción y alimentación) y no pueden competir internacionalmente contra España, Alemania, China, Turquía y Países de Europa del Este. Y como tampoco innovan, pues les pasa lo que tiene que pasar. Les han comido la tostada.
A cavar zanjas.