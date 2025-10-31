edición general
Italia: Profesora absuelta de pedopornografía: "¿Sexo con menores? En aquel período yo tenía la mentalidad de una niña" [ITA]

Daniela Casulli (48) fue condenada en primera instancia en 2021 a 7 años por mantener relaciones con un menor de unos 14 años en presencia de otros más pequeños que lo grabaron y retransmitieron. Conocida como "Zia Martina" ahora ha sido absuelta, la mujer admitió las relaciones pero defiende que no cometió delitos. “Quizás en aquel período tenía la mentalidad de una niña. Ya no tengo ningún interés ni placer en tener contactos con muy jóvenes,un chico joven me parece infantil, insignificante, he llegado a esta conclusión lentamente” dice.

Tela la señora, y el crío capaz de empalmarse ahí con tanto mirón. A mi se me corta la meada cuando se me pega un tipo en un urinario, pues como para ponerme a follar ahí en medio!
Pussypass de manual.
Y si llega a ser un hombre con una niña de 14, seguro que tambien seria absuelto, con semejante defensa?
#2 Porque claro, no ha habido casos de hombres que han violado a niñas de 14 y han salido indemnes...
Aquí había algunos defendiendo el sexo con un niño de 11 años porque era tradición en su pais...
