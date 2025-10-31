Italia: Profesora absuelta de pedopornografía: "¿Sexo con menores? En aquel período yo tenía la mentalidad de una niña" [ITA]

Daniela Casulli (48) fue condenada en primera instancia en 2021 a 7 años por mantener relaciones con un menor de unos 14 años en presencia de otros más pequeños que lo grabaron y retransmitieron. Conocida como "Zia Martina" ahora ha sido absuelta, la mujer admitió las relaciones pero defiende que no cometió delitos. “Quizás en aquel período tenía la mentalidad de una niña. Ya no tengo ningún interés ni placer en tener contactos con muy jóvenes,un chico joven me parece infantil, insignificante, he llegado a esta conclusión lentamente” dice.