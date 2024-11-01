Italia: Intenta secuestrar a una niña arrebatándola de los brazos de su madre y rompiéndole el fémur  

Un hombre ha intentado secuestrar a una menor arrebatándola de los brazos de su madre a las puertas de un supermercado en Bérgamo, Italia. Las impactantes imágenes muestran cómo la niña sale del supermercado de la mano de su madre cuando se cruzan con el secuestrador. En ese momento,el hombre agarra con fuerza las piernas de la menor intentando llevársela. Como consecuencia del violento forcejeo, la niña sufrió la fractura del fémur y fue trasladada al hospital realizarle distintas pruebas. El hombre fue detenido