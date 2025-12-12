edición general
13 meneos
12 clics
Italia afronta una huelga general de trabajadores

Italia afronta una huelga general de trabajadores

Italia afronta una huelga general de trabajadores contra la Ley de Presupuestos del Gobierno de Meloni que, según los sindicatos, empobrece a los ciudadanos.

| etiquetas: italia , huelga , general , trabajadores , empobrecimiento , ciudadanía
11 2 0 K 87 actualidad
3 comentarios
11 2 0 K 87 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Que envidia
1 K 31
#1 fremen11
Pero, pero si la ultraderecha va a solucionar todos los problemas de los trabajadores y los jóvenes
1 K 19
Cehona #3 Cehona
#1 En Portugal intentan aplicar las mismas medidas.
Huelga General.
Con los partidos de los trabajadores PP/Vox ocurrirá lo mismo.
0 K 13

menéame