Israel secuestra a dos activistas de la Flotilla Global Sumud  

El Estado genocida de Israel detuvo a 180 activistas de la Flotilla rumbo a Gaza tras interceptar más de veinte embarcaciones en aguas internacionales. Del total de los activistas secuestrados, 35 resultaron heridos y 178 ya han sido liberados. Dos de ellos siguen secuestrados, se trata de Saif Abukeshek, ciudadano español y sueco de origen palestino y del brasileño Thiago Ávila, que se encuentran actualmente detenidos ilegalmente en Israel. Si bien casi todos los expertos consultados por los medios coinciden en la ilegalidad de la actuación de