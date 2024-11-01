edición general
Israel retira cargos contra soldados en caso de abusos a detenidos palestinos (ENG)

Se retiran los cargos contra cinco soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en una instalación militar.

4 comentarios
Tkachenko #2 Tkachenko
pedófilos, genocidas, violadores... lo tienen todo
Free_palestine #3 Free_palestine *
Edit
Free_palestine #4 Free_palestine
#1 la retiro, gracias
