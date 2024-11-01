·
Israel retira cargos contra soldados en caso de abusos a detenidos palestinos (ENG)
Se retiran los cargos contra cinco soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en una instalación militar.
etiquetas
retiro
cargos
soldados
violadores
israelíes
Palestina
4 comentarios
#2
Tkachenko
pedófilos, genocidas, violadores... lo tienen todo
0
K
20
#3
Free_palestine
0
K
20
#1
JackNorte
#0
dupe
www.meneame.net/story/ejercito-israeli-retira-cargos-contra-soldados-a
0
K
12
#4
Free_palestine
#1
la retiro, gracias
1
K
32
