Israel se quita la careta: negocia con EEUU para repartirse Gaza, esa

El ministro ultra de Finanzas, Bezalel Smotrich habla obscenamente de "porcentajes" de posesión. Su meta inmediata, con la operación terrestre recién iniciada, es la "demolición" y después "sólo queda construir". Los palestinos ya tal.
Ahora es Palestina, pero más adelante puede ser Chipe, o Grecia, o España...
Su codicia sólo es comparable a su maldad.
Para que se den las cinco causas del genocidio, la de separación de niños no es necesario, los están matando.