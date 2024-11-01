edición general
Israel nos ordenó salir de Ciudad de Gaza, pero yo sigo atrapado y temo que cada bombardeo sea el último

Israel nos ordenó salir de Ciudad de Gaza, pero yo sigo atrapado y temo que cada bombardeo sea el último

En la capital de la Franja el miedo es constante, pero también lo es la necesidad de sobrevivir: incluso en medio de la devastación, nos aferramos a pequeñas chispas de humanidad y resiliencia

israel , bombardeo , gaza , testimonio
1 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tranquilo, que dice el PP que si avisan no es genocidio.
