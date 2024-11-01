·
17
meneos
24
clics
Israel nos ordenó salir de Ciudad de Gaza, pero yo sigo atrapado y temo que cada bombardeo sea el último
En la capital de la Franja el miedo es constante, pero también lo es la necesidad de sobrevivir: incluso en medio de la devastación, nos aferramos a pequeñas chispas de humanidad y resiliencia
|
etiquetas:
:
israel
,
bombardeo
,
gaza
,
testimonio
14
3
0
K
135
actualidad
1 comentarios
14
3
0
K
135
actualidad
#1
HeilHynkel
Tranquilo, que dice el PP que si avisan no es genocidio.
0
K
18
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
