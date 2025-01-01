edición general
Israel mata un sexto periodista por un disparo en el sur de Gaza

Israel mata un sexto periodista por un disparo en el sur de Gaza

El Ejército israelí mató este lunes a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al Mawasi, sur de Gaza; quien se convierte en la sexta víctima mortal del día tras el asesinato de otros cinco informadores en el bombardeo israelí del Hospital Naser. «El periodista asesinado es Hasan Douhan, quien trabajaba para el periódico Al Hayat, detalló en un comunicado la Oficina de Medios del Gobierno gazatí. Al Hayat es un periódico diario palestino, publicado por primera vez en los años 30 en Jerusalén.

Israel ha matado sólo hoy a la mitad del número de periodistas asesinados en toda la guerra de Ucrania.
Lo de matar periodistas, es un deporte para estos hijos de puta genocidas

Más de 200 periodistas asesinados en Gaza: RSF se suma al llamamiento para suspender el acuerdo de asociación entre la UE e Israel
rsf.org/es/más-de-200-periodistas-asesinados-en-gaza-rsf-se-suma-al-l

No digamos ya lo de bombardear hospitales...
Esto es una vergüenza, Europa debe desaparecer
#1 Espera espera, antes de desaparecer tenemos que gastar 100.000 millones en armamento de EEUU
