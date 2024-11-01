Israel mata a seis palestinos mientras buscaban comida y bombardea otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza

El Ejército israelí ha confirmado haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza como parte de su campaña de ataques aéreos contra los últimos edificios que queden en pie en la capital antes de hacerse con el control total. Esta mañana el Ejército había enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ciudad. Al menos seis palestinos han sido asesinados durante la madrugada de este sábado a causa de los bombardeos en curso en ciudad de Gaza y Jan Yunis, mientras esperaban recoger algo