Israel mata a seis palestinos mientras buscaban comida y bombardea otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza

El Ejército israelí ha confirmado haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza como parte de su campaña de ataques aéreos contra los últimos edificios que queden en pie en la capital antes de hacerse con el control total. Esta mañana el Ejército había enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ciudad. Al menos seis palestinos han sido asesinados durante la madrugada de este sábado a causa de los bombardeos en curso en ciudad de Gaza y Jan Yunis, mientras esperaban recoger algo

| etiquetas: israel , palestina , genocidio , gaza
3 comentarios
Khadgar #2 Khadgar
Esto es violencia, y no lo del ciclismo, aunque haya gente que sea incapaz de entenderlo. O quizás lo que ocurre es que no les conviene entenderlo. {0x1f4b0} {0x1f4b0} {0x1f4b0}
aupaatu #3 aupaatu *
Parce que que los semitas sionistas han matado a los semitas palestinos que participaban en la Vueta a Gaza
Seguro que los deportistas de deportes extremos piden no mezclar la política con el deporte
#1 me_gusta_tocar_tetas
holocausto, se tiene que llamar holocausto, a ver si asi la gente se conciencia mas.
