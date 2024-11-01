edición general
Israel mata a 98 palestinos en un solo día mientras sigue bombardeando sin pausa Ciudad de Gaza

A estas víctimas hay que sumar la muerte por hambre de otras nueve personas, entre ellas tres niños, por el bloqueo israelí a la entrada de alimentos y otros suministros.

comentarios
Khadgar #2 Khadgar
Y luego hay gente que se preocupa de los sentimientos de los ciclistas israelís.
#4 xuanra2002
#2 Que les den el premio al mejor equipo y que corra el resto.
#3 albx
“podemos ganar cualquier guerra en el campo de batalla, pero la estamos perdiendo en el campo de la opinión pública"

En lo militar somo impotentes, pero en la batalla por la opinión pública sí podemos tomar parte.
Por medios pacíficos, animo a no callar, denunciar el genocidio cada día, denunciar a quienes lo defienden y no colaborar con nuestro consumo.
A.more #5 A.more
Están matando de hambre a todos un pueblo. no conmemoremos el holocausto. Ellos son peores que los nazis. Maldito por siempre Israel y todos los que lo consentimos
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Condenamos muy fuerte
