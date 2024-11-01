·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7398
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
7146
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
5227
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
5647
clics
Boicot a la Vuelta
4280
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
más votadas
945
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso
373
Importantes productores de Hollywood colaboran con Israel para defender sus crímenes de guerra. Lo que sabemos por las revelaciones de WikiLeaks sobre el “Archivo Sony”
551
Un grupo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres en apoyo a Palestina
332
AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología
800
Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
13
clics
Israel mata a 98 palestinos en un solo día mientras sigue bombardeando sin pausa Ciudad de Gaza
A estas víctimas hay que sumar la muerte por hambre de otras nueve personas, entre ellas tres niños, por el bloqueo israelí a la entrada de alimentos y otros suministros.
|
etiquetas
:
israel
,
gaza
16
2
0
K
139
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
2
0
K
139
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Khadgar
Y luego hay gente que se preocupa de los sentimientos de los ciclistas israelís.
10
K
100
#4
xuanra2002
#2
Que les den el premio al mejor equipo y que corra el resto.
0
K
6
#3
albx
“podemos ganar cualquier guerra en el campo de batalla, pero la estamos perdiendo en el campo de la opinión pública"
En lo militar somo impotentes, pero en la batalla por la opinión pública sí podemos tomar parte.
Por medios pacíficos, animo a no callar, denunciar el genocidio cada día, denunciar a quienes lo defienden y no colaborar con nuestro consumo.
2
K
25
#5
A.more
Están matando de hambre a todos un pueblo. no conmemoremos el holocausto. Ellos son peores que los nazis. Maldito por siempre Israel y todos los que lo consentimos
0
K
8
#1
DayOfTheTentacle
Condenamos muy fuerte
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En lo militar somo impotentes, pero en la batalla por la opinión pública sí podemos tomar parte.
Por medios pacíficos, animo a no callar, denunciar el genocidio cada día, denunciar a quienes lo defienden y no colaborar con nuestro consumo.