Israel mantiene aislada a la fiscal que filtró un vídeo de torturas en prisión y celebra a los torturadores

La exfiscal militar ha reconocido la filtración de un vídeo en el que se mostraban las torturas a un detenido que permanece actualmente en Gaza. El primer ministro ha cerrado filas con los torturadores, que permanecen en libertad.
| etiquetas: israel , torturas , gaza
¿Aislada?
¿Cómo Julián Asange en UK o como Sarkozy en Francia?
¿No será un nuevo eufemismo para detenida?
Viva el neolenguaje.
¡Libertad para la fiscal militar israelí!
"Una violación en el que al detenido “le reventaron los intestinos y le destrozaron el recto”, según explica este periodista y que acarreó el traslado de la víctima a un centro hospitalario del mismo recinto penitenciario el 5 de julio de
