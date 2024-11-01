edición general
29 meneos
29 clics
Israel mantiene aislada a la fiscal que filtró un vídeo de torturas en prisión y celebra a los torturadores

Israel mantiene aislada a la fiscal que filtró un vídeo de torturas en prisión y celebra a los torturadores

La exfiscal militar ha reconocido la filtración de un vídeo en el que se mostraban las torturas a un detenido que permanece actualmente en Gaza. El primer ministro ha cerrado filas con los torturadores, que permanecen en libertad.

| etiquetas: israel , torturas , gaza
24 5 1 K 208 actualidad
4 comentarios
24 5 1 K 208 actualidad
Asimismov #2 Asimismov *
Israel mantiene aislada a la fiscal que filtró un vídeo de torturas en prisión ...
¿Aislada?
¿Cómo Julián Asange en UK o como Sarkozy en Francia?
¿No será un nuevo eufemismo para detenida?
Viva el neolenguaje.
¡Libertad para la fiscal militar israelí!
4 K 61
skaworld #3 skaworld *
"Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se ha referido al caso de la filtración como un problema de reputación internacional. “La violación en la prisión de Sde Teiman es quizás el mayor fracaso mediático de Israel"


"Una violación en el que al detenido “le reventaron los intestinos y le destrozaron el recto”, según explica este periodista y que acarreó el traslado de la víctima a un centro hospitalario del mismo recinto penitenciario el 5 de julio de

…   » ver todo el comentario
2 K 32
#1 concentrado
Siempre en el lado correcto de la historia
1 K 28
#4 sergio.dag
Más allá de lo político, esto plantea una cuestión de derechos humanos y transparencia que ningún país debería ignorar
0 K 6

menéame