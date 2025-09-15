·
15
meneos
15
clics
Israel llama a Sánchez "antisemita" por pedir su expulsión de competiciones
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado a Pedro Sánchez de "antisemita" y "mentiroso" por pedir expusar a Israel de las competiciones.
|
etiquetas:
:
ministro
,
israel
,
pedro
,
sánchez
,
antisemita
,
expulsión
,
competiciones
12
3
1
K
155
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
DonaldBlake
Sánchez, Perro, ahora me representas algo más.
13
K
136
#9
Deperdidos
*
#2
Has sido PSOEizado. El Perro es el mejor, eso hay que reconocerlo. Huele donde están los vientos de la izquierda y se mete a saco, que es lo que lo mantiene siempre vivo.
0
K
13
#3
Fedorito
Hoy en día es un honor que un sionista te llame "antisemita"
6
K
71
#8
OCLuis
En un mundo vuelto del revés, en el que cualquier necio con tiempo y capacidad para hablar es capaz de argumentar para convencerte de que la noches es el día y el día la noche, que te llamen "eso" precisamente esas "personas" debería de llenarnos a todos los españoles de orgullo.
Por cierto, algunos jueces van a tener que "trabajar" mucho para sacar casos de donde no hay y que la gente no se de cuenta de a que pozo de detritus les está llevando el PP y su manía de defender a toda la gente que tenga dinero y capacidad para corromper a las personas, aunque sean asesinos genocidas.
3
K
52
#5
Shibuya
Es como si un violador te llama anti-violadores
4
K
44
#4
Ne0
Al final van a gastar tanto la palabra "antisemita" que le van a quitar el significado... Oh. WaiT!!
2
K
35
#12
Mauro_Nacho
#4
Israel hace uso perverso del lenguaje, todo es pura manipulación y mentira.
0
K
11
#1
jorgeesc
Por favor, un plugin del navegador que sustituya "antisemita" por "caca" ya!
1
K
20
#6
Sandman
Blah, blah, blah...
0
K
13
#7
Abril_2025
Chupito
0
K
11
#10
devilinside
#7
Brindo contigo
0
K
12
#13
D303
Que son los semitas. Son los descendientes de Sem, de origen árabe, judío o cristiano. Es decir cualquier persona que haya nacido en oriente próximo. Es otra perversión del sionismo apropiarse del termino semita y así decir que son los únicos con derecho a vivir en Palestina.
0
K
9
#11
cunaxa
Usan tanto la palabra antisemita y en contextos en los que no deberían que las nuevas generaciones pensarán por defecto que si no te llaman antisemita es porque estás haciendo algo mal.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
