edición general
15 meneos
15 clics
Israel llama a Sánchez "antisemita" por pedir su expulsión de competiciones

Israel llama a Sánchez "antisemita" por pedir su expulsión de competiciones

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado a Pedro Sánchez de "antisemita" y "mentiroso" por pedir expusar a Israel de las competiciones.

| etiquetas: ministro , israel , pedro , sánchez , antisemita , expulsión , competiciones
12 3 1 K 155 actualidad
13 comentarios
12 3 1 K 155 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 DonaldBlake
Sánchez, Perro, ahora me representas algo más.
13 K 136
#9 Deperdidos *
#2 Has sido PSOEizado. El Perro es el mejor, eso hay que reconocerlo. Huele donde están los vientos de la izquierda y se mete a saco, que es lo que lo mantiene siempre vivo.
0 K 13
Fedorito #3 Fedorito
Hoy en día es un honor que un sionista te llame "antisemita"
6 K 71
OCLuis #8 OCLuis
En un mundo vuelto del revés, en el que cualquier necio con tiempo y capacidad para hablar es capaz de argumentar para convencerte de que la noches es el día y el día la noche, que te llamen "eso" precisamente esas "personas" debería de llenarnos a todos los españoles de orgullo.
Por cierto, algunos jueces van a tener que "trabajar" mucho para sacar casos de donde no hay y que la gente no se de cuenta de a que pozo de detritus les está llevando el PP y su manía de defender a toda la gente que tenga dinero y capacidad para corromper a las personas, aunque sean asesinos genocidas.
3 K 52
#5 Shibuya
Es como si un violador te llama anti-violadores
4 K 44
Ne0 #4 Ne0
Al final van a gastar tanto la palabra "antisemita" que le van a quitar el significado... Oh. WaiT!! :troll:
2 K 35
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
#4 Israel hace uso perverso del lenguaje, todo es pura manipulación y mentira.
0 K 11
#1 jorgeesc
Por favor, un plugin del navegador que sustituya "antisemita" por "caca" ya!
1 K 20
Sandman #6 Sandman
Blah, blah, blah...  media
0 K 13
#7 Abril_2025
Chupito
0 K 11
devilinside #10 devilinside
#7 Brindo contigo
0 K 12
D303 #13 D303
Que son los semitas. Son los descendientes de Sem, de origen árabe, judío o cristiano. Es decir cualquier persona que haya nacido en oriente próximo. Es otra perversión del sionismo apropiarse del termino semita y así decir que son los únicos con derecho a vivir en Palestina.
0 K 9
#11 cunaxa
Usan tanto la palabra antisemita y en contextos en los que no deberían que las nuevas generaciones pensarán por defecto que si no te llaman antisemita es porque estás haciendo algo mal.
0 K 7

menéame