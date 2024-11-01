Israel Katz advierte a los hutíes tras ataques con misiles y drones: “La bandera israelí ondeará sobre la capital de Yemen”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó una dura advertencia al líder hutí Abdul-Malik al-Houthi, luego de una serie de ataques desde Yemen contra territorio israelí. “Tu tiempo llegará. Serás enviado a encontrarte con tu plenario y con todos los frustrados del eje del mal, que esperan en las profundidades del infierno”, afirmó Katz. “El lema ‘Muerte a Israel, maldición sobre los judíos’, escrito en la bandera hutí, será reemplazado por la bandera azul y blanca de Israel, que ondeará sobre la capital de un Yemen unificado”.