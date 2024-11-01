edición general
Israel Katz advierte a los hutíes tras ataques con misiles y drones: “La bandera israelí ondeará sobre la capital de Yemen”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó una dura advertencia al líder hutí Abdul-Malik al-Houthi, luego de una serie de ataques desde Yemen contra territorio israelí. “Tu tiempo llegará. Serás enviado a encontrarte con tu plenario y con todos los frustrados del eje del mal, que esperan en las profundidades del infierno”, afirmó Katz. “El lema ‘Muerte a Israel, maldición sobre los judíos’, escrito en la bandera hutí, será reemplazado por la bandera azul y blanca de Israel, que ondeará sobre la capital de un Yemen unificado”.

4 comentarios
carakola #3 carakola
San picao los sionazis.
javibaz #2 javibaz
Y no pasa nada :palm: :palm:
Pacman #1 Pacman
Haciendo amigos :shit:
#4 diablos_maiq
Ese ministro sin duda tendrá la ocasión de comprobar personalmente si Abdul-Malik al-Houthi acaba en el infierno.
