Israel intercepta el Marinette el último de los barcos de la flotilla Global Sumud que seguía navegando hacia Gaza

Ya no quedan barcos de la flotilla Global Sumud que se dirigan a Gaza con la ayuda humanitaria. Todas las embarcaciones han sido interceptadas por Israel. La última ha sido esta mañana. El Marinette ha sido finalmente detenido y sus seis tripulantes han abandonado ya el barco, según se ha podido ver en el vídeo en directo que publica la flotilla a través de una cámara que ya se ha ido a negro. El 'Marinette', habría sufrido problemas técnicos durante el recorrido e iba por detrás del resto de embarcaciones de la flotilla, ha sido abordado

#2 omega7767
como nombran tanto los nombres de los barcos, hubiera estado bien cambiar el nombre de los barcos a "genocide" "free palestine" "zionism is terrorism" etc
pip #1 pip
¿se sabe que pasa con los barcos? ¿quedan a la deriva, los recogen, los hunden, ...los devuelven?
#3 cunaxa
No me enteré del momento en que interceptaron a los barcos de guerra que habían enviado varios países.
¿ Qué pasó con esos casos ?
¿ O para qué estaban esos barcos ?
