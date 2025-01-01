Israel intensifica ofensiva en Gaza e incrementa la hambruna

Ofensiva israelí y bloqueo en Gaza agravan la hambruna, con cientos de personas asesinadas en los últimos días, hospitales dañados y una brutal cantidad de niñas y niños entre las víctimas. Solo han entrado ayer 124 camiones con ayuda, la mayoría saqueados y robados. Gaza muere de hambre.
| etiquetas: gaza , genocidio , kaosenlared
Lo que había que hacer es:
1- Prohibición absoluta de compra y venta de todas las armas a lsrael desde la UE
2- Cancelación del tratado de colaboración económica entre Israel y la UE.
3- Apoyar las denuncias existentes en la CIJ contra Netanyahu, su gobierno y su Estados Mayor
4- Ocupar Gaza con la unidad de intervención rápida de… » ver todo el comentario