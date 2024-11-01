Por qué Israel ha guardado silencio en medio de las nuevas amenazas de Trump contra Irán

En medio del ruido de las especulaciones mundiales sobre el aumento de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, los líderes de Israel han guardado un silencio inusual. Aparte de algunos comentarios en apoyo a las protestas antigubernamentales de Irán este mes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho poco públicamente sobre el enfrentamiento de su aliada superpotencia con su mayor enemigo. Su gobierno ha guardado el mismo silencio.