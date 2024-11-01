edición general
Por qué Israel ha guardado silencio en medio de las nuevas amenazas de Trump contra Irán

En medio del ruido de las especulaciones mundiales sobre el aumento de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, los líderes de Israel han guardado un silencio inusual. Aparte de algunos comentarios en apoyo a las protestas antigubernamentales de Irán este mes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho poco públicamente sobre el enfrentamiento de su aliada superpotencia con su mayor enemigo. Su gobierno ha guardado el mismo silencio.

| etiquetas: israel , irán , trump
7 comentarios
WcPC
¿Porque cuando el muñeco habla el ventrílocuo está callado?
Pues más o menos lo mismo.
9
josde
#1 Quien es el ventrílocuo.
0
tul
#5 usrael
0
DonNadieSoy
Tendrán miedo que les hagan otro taladro en la cupula de hierro.
1
SeñorPresunciones
Están muy ocupados llevando a término un genocidio.
0
#6 Cincocuatrotres
Estamos dominados por la hipocresía, Israel sigue matando a palestinos y nadie hace nada.
1
aupaatu
Porque sabe por experiencia que tienen misiles hipersónicos y prefieren que su matón de la cara por ellos ,pero son igualmente socios y responsables si EEUU ataca a Israel.
0

