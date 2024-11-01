edición general
Israel ha asesinado a 10 gazatíes al día desde la entrada en vigor del alto el fuego

Fuentes oficiales palestinas y organismos de derechos humanos denuncian una "ofensiva silenciosa pero efectiva" contra la Franja de Gaza, que ya se ha cobrado la vida de 219 palestinos. Desde que el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump y firmado el 10 de octubre de 2025 entró en vigor, la violación del alto el fuego por parte de Israel en la Franja de Gaza ha sido constante. Fuentes oficiales palestinas y organismos de derechos humanos denuncian una "ofensiva silenciosa pero efectiva" contra la Franja de Gaza que ya se ha cobrado la.......

cocolisto #3 cocolisto
Un alto el fuego quita y pon mientras asesinan.

Antipalancas21 #4 Antipalancas21
La paz del próximo "Nobel de la Paz", un bulo bien montado por el y apoyado por los que fueron a hacerse la foto.

Jaime131 #2 Jaime131
Ahora es cuando los demás países harán algo seguirán mirando a las musarañas.

wata #1 wata
No hay alto el fuego. Eso se sabía desde el principio.

alcama #5 alcama
Flotilla Reloaded


