Israel ha asesinado a 10 gazatíes al día desde la entrada en vigor del alto el fuego

Fuentes oficiales palestinas y organismos de derechos humanos denuncian una "ofensiva silenciosa pero efectiva" contra la Franja de Gaza, que ya se ha cobrado la vida de 219 palestinos. Desde que el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump y firmado el 10 de octubre de 2025 entró en vigor, la violación del alto el fuego por parte de Israel en la Franja de Gaza ha sido constante. Fuentes oficiales palestinas y organismos de derechos humanos denuncian una "ofensiva silenciosa pero efectiva" contra la Franja de Gaza que ya se ha cobrado la.......