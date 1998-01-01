edición general
Israel está cometiendo crímenes de guerra y sus responsables jurídicos permanecen en silencio (The Times of Israel) [ENG]

El silencio de los tres altos funcionarios jurídicos de Israel encargados de garantizar que las operaciones militares de Israel cumplan con las normas del derecho internacional es indefendible. Baharav-Miara, Noam y Tomer-Yerushalmi ya no pueden considerarse espectadores pasivos que hacen la vista gorda ante las violaciones del derecho internacional por parte de Israel en Gaza – son socios activos que pueden asumir ellos mismos la responsabilidad de lo que está sucediendo. De facto están permitiendo las violaciones de Israel.

