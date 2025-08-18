Israel envía ayuda a Sudán del Sur mientras impone la hambruna en Gaza [ENG]

Israel dijo el lunes que enviará ayuda humanitaria a Sudán del Sur, mientras Tel Aviv mantiene un bloqueo asfixiante en la Franja de Gaza que ha dejado a la población enfrentando hambruna Informa Anadolu. En un comunicado difundido por la Radio del Ejército, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Israel proporcionaría asistencia de emergencia a Sudán del Sur tras un brote de cólera que se ha extendido desde septiembre de 2024.