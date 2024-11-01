Israel se dispone a iniciar un controvertido proyecto de asentamientos en Cisjordania, cerca de Jerusalén (Eng)

Israel ha aprobado el último paso administrativo para comenzar la construcción del proyecto de asentamientos E1, que podría dividir Cisjordania en dos, dificultando severamente la posibilidad de un futuro Estado palestino contiguo
| etiquetas: invasión , colonos , israelitas , israel , cisjordania , e1 , asentamientos
Solo necesitas fuerza suficiente para respaldar lo que te salga de los cojones hacer. Y punto.
Los demás, como imbéciles en lugar de hacer piña para enfrentar el matón a callar y a chupar.
O dirán que esto no está ocurriendo o buscarán una forma de venderlo como lo correcto. O las dos cosas a la vez.
No debiera de ser así, pero así es.
Lo puse sin leer el envío, pero al final es porque los anteriores gobiernos de EEUU se oponían, este de Trump no se opondrá y al final si va a ser porque Trump no dice nada, que Israel haga lo que le dé la gana.
Si quieren una tierra y lo firman en su congreso, pues ya está, para eso dicen que Dios les dio esa tierra.