Israel dinamita el acuerdo entre EEUU e Irán con su matanza en Líbano

La tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán apenas ha aguantado unas horas antes de entrar en zona de riesgo. Israel la ha golpeado de frente con la mayor oleada de bombardeos sobre Líbano desde que arrancó la guerra con Hizbulá el pasado 2 de marzo. La secuencia deja poco margen para la duda: mientras Washington y Teherán intentaban abrir una vía de negociación en Islamabad, el Ejército israelí lanzó ataques masivos sobre Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del país. El balance provisional que difundieron los servicios de de