·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10272
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
4904
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6327
clics
Nunca más ¿para todos?
7849
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4477
clics
Así es el dibujo de una mujer desnuda que Trump dedicó a Epstein por su 50 cumpleaños
más votadas
308
La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores
277
El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas
487
Vingegaard, líder de La Vuelta, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”
352
Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a dos ministras
418
Los bomberos de la BRIF, en La Revuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
49
clics
Israel dice que España hizo "la mayor limpieza étnica contra los judíos"
Ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar: "Los actuales líderes españoles ignoran lo que han hecho a lo largo de la historia contra los judíos".
|
etiquetas
:
españa
,
israel
,
judíos
11
3
4
K
130
actualidad
55 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
4
K
130
actualidad
Comentarios destacados:
#3
España no. Castilla.
Paletos sionazis.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
rob
España no. Castilla.
Paletos sionazis.
25
K
281
#16
MoñecoTeDrapo
*
#3
y en Aragón y poco después en Navarra, lo que viene a ser España. Salvo usando papeles de fumar...
0
K
13
#25
HeilHynkel
*
#16
Y luego Portugal, cuya reina era hija de los RRCC. Inglaterra lo hizo unos 200 años antes y Francia casi dos siglos antres que los RRCC (despues de los ingleses)
Una triste moda de la época.
4
K
63
#29
luckyy
*
#25
pues por algo sería.
Y no fue una limpieza étnica como cuentan los asesinos estos.
1
K
18
#33
HeilHynkel
*
#29
La excusa el fanatismo religioso, pero el motivo real la codicia. Los judíos no se podían llevar de la Península ni caballos, ni armas ni oro ni plata. En Francia les robaron directamente, como a los templarios.
2
K
38
#38
luckyy
#25
historiaeweb.com/2018/02/24/expulsion-judios-1492/
0
K
7
#42
HeilHynkel
#38
Un poco mierdoso el artículo.
De hecho, la mayor parte de los judíos en el momento de su expulsión practicaban profesiones urbanas modestas: eran artesanos, pequeños comerciantes, pero no estarían acomodados económicamente hablando.
Tenían restringida la compra de tierras con lo que malamente se podían dedicar a temas industriales de la época. Pero eran médicos, contables, banqueros, ... los recaudadores de impuestos eran judíos porque eran los más honrados (los RRCC católicos no se fiaban de sus propios cristianos)
0
K
14
#48
ewok
*
#16
Es una tontería hablar de "España" en el siglo XV como si fuese el Estado actual. Bastante después de la expulsión de los judíos, Camões hablaba de los portugueses como un pueblo 'espanhol' en el sentido de ser de la Península Ibérica.
En todo caso, lo que es una animalada,
*
y ni papel de fumar ni hostias, es hablar de lo que pasó en ese siglo en la Península como "la mayor limpieza étnica contra judíos". Tanto en cifras como en qué es lo que se hizo…
» ver todo el comentario
0
K
12
#52
MoñecoTeDrapo
*
#48
ya poco después, en 1520, se hablaba de América como Nueva España, así que no es un término tan extemporáneo. El papel de fumar a que me refiero solo se centra en los artificios para negar ese apelativo a los reinos ya unidos por el matrimonio de Fernando e Isabel, incluso con sus particularidades.
0
K
13
#37
lobotomico2
#3
Relacionada:
"El porcentaje de españoles con bajo nivel educativo es de más del doble que en la UE"
La realidad:
"El Edicto de Granada refiere, en realidad, a dos decretos promulgados el 31 de marzo de 1492 en la Alhambra por los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que ordenaban la expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y Aragón. La fecha final que se estableció fue el 31 de julio de 1492, aunque, por motivos logísticos, se amplió el plazo hasta el 2 de agosto."
1
K
17
#45
sisi
*
#37
El tema es que en Aragón el decreto prácticamente no tuvo efectos, porque ya se los habían forzado a convertirse o emigrar un siglo antes.
0
K
10
#51
lobotomico2
*
#45
Si no poder vivir en un sitio por ser judio es no tener efecto...
En cualquier caso, el de solo "Castilla" y los que le han votado, siguen demostrando su nivel cultural.
Castilla era desde Galicia hasta la mayoria de Andalucia, pasando por el Pais Vasco. Eso primero. Y Aragon era Valencia, Cataluña...
En todo esos sitios (casi toda España de hoy) se expulso a judios y se prohibio ser judio.
0
K
7
#4
Fisionboy
*
Está el tío acusando al gobierno de España de algo que ocurrió en 1492? Jajajajajaja.
Dando lecciones de historia, claro que sí! Me meo...
14
K
167
#19
Kasterot
#4
tienen guardada una baza gorda contra Egipto. Yo lo vi en esa película de Charlton Heston
8
K
110
#53
Albarkas
#19
2
K
6
#2
Chakotay
*
El facherío prosionista viendo como estos que tanto defienden atacan a sus amados reyes católicos.
10
K
136
#13
Icelandpeople
#2
Es todo tremendo.
1
K
22
#10
Supercinexin
El tiempo nos ha dado la razón, como con tantas y tantas otras cosas
5
K
74
#1
cenutrios_unidos
Y nos quedamos cortos por lo visto...
7
K
57
#47
PeterDry
#1
De las mejores decisiones históricas.
1
K
2
#44
HeilHynkel
*
#34
No liemos conceptos:
- genocidio: exterminio. Lo de los alemanes con los herero, por ejemplo.
- deportación: expulsión. Lo de los RRCC con los judíos.
- limpieza étnica: sacar a una gente con una determinada condición de una zona. Puede ser vía genocidio o deportación. O mezcla de ambas.
Por lo general, ninguna de las tres es una buena acción, aunque puestos a elegir, prefiero que me expulsen a que me maten (o al revés, depende a donde te expulsen)
3
K
48
#49
okeil
*
#41
No, confundes genocidio con limpieza etnica, lee a
#44
.
Además, por lo que se está protestando es precismaente por el genocidio, no por las deportaciones, que en realidad ni siquiera se han intentado. La huida de la gente también se ha visto impedida ...
1
K
21
#15
Pointman
*
¿Y como España hizo una limpieza étnica, Israel también tiene que hacerla? ¿Y si España se tira por un puente, israel también?
Vaya argumentos de niño de 5 años.
Edit: Por cierto, que en España se enseña en el colegio lo de la expulsión y también se habla de los sefardíes y tal. Es algo que se tiene asumido. A ver que les cuentan ellos a sus niños de sus propias movidas.
4
K
43
#17
a69
*
Pues nada, Prohibición de exportación de galeras, espadas y arcabuces.
2
K
33
#20
loborojo
Se le olvida al sionista añadir que cualquier judío puede obtener el pasaporte español sí demuestra que provine de esa expulsión de 1492, sí eso es posible demostrarlo. Gracias a una ley lograda por el lobby sionista
2
K
31
#30
HeilHynkel
#20
Eso me suena que viene de tiempos de Primo de Rivera. Aunque supongo que habrá habido actualizaciones (el franquismo no era precisamente pro-judio)
1
K
25
#31
luckyy
#20
y el facha de Gallardon (lo de facha no es que lo diga yo es que lo decía su padre)
1
K
18
#9
angelitoMagno
Seguir por ahí, israelís, que ahora hasta vais a poner en contra a los españoles conservadores que aún os apoyan
1
K
28
#23
mis_cojones_en_bata
Y menuda bala esquivamos!!!!!!!!
1
K
24
#18
Gry
Nosotros les dimos la oportunidad de convertirse al cristianismo en lugar de irse y la mayoría la tomaron.
¿Han ofrecido ellos algo parecido a los palestinos?
1
K
24
#43
pitercio
Yo a este pollo le veo más ario que étnico judaico y me la suda su religión al mismo nivel que el resto, pero no le quiero ver por aquí por criminal e hijo de puta.
1
K
23
#32
Bifaz
*
Se olvidan de las otras 1.029 expulsiones:
archive.org/details/the-complete-list-of-the-one-thousand-and-thirty-j
0
K
20
#14
karakol
Algo tendrá agua cuando la bendicen.
0
K
20
#27
Dene
#14
ese mapa es mas falso que un billete de 30 euros.... si la mitad del israel actual son antiguos judios expulsados de rusia.
1
K
12
#28
HeilHynkel
*
#27
En Rusia hay una república judía.
es.wikipedia.org/wiki/Óblast_autónomo_Hebreo
Y si la mayor parte vinieron de Rusia es porque en el resto de Europa exterminaron a casi todos (una burrada, la media sale como el 70% de la población, pero hay sitios como esos simpáticos paises bálticos que pasaron del 90%)
1
K
17
#5
loborojo
Pero no de musulmanes, ahí están ganando ellos.
1
K
12
#36
pip
¿La conclusión entonces cuál es, que las limpiezas étnicas están bien o que están mal?
0
K
10
#12
loborojo
Qué dice que demos un territorio a Palestina en España, que los alemanes le den Baviera a los sionistas sería una mejor solución para todos
0
K
9
#40
Graffin
La mayor de momento...
Que no se pongan muy chulitos
0
K
8
#35
Format_C
*
Pues muy bien, ¿pero que tendrá que ver la península medieval con lo que les piden en 2025? ¿Y antes de las declaraciones de Sánchez no era igual? Trapos sucios de hace 500 años contra el genocidio actual.
0
K
7
#50
Veo
Los españoles posiblemente seamos los europeos con mayor porcentaje de ascendencia judía de europa, muy probablemente más que árabe o bereber... ironías de la vida.
Una a decir que para todo lo demás: presentismo histórico... pero me he dado cuenta que estos basan todo su sistema de creencias en un presentismo de hace 2500 años
0
K
7
#7
salchipapa77
Expulsados siempre sea donde sea
0
K
7
#8
Eldelcable
¡Ajá! ¡Han abierto el cajón de mierda!
0
K
6
#54
Archaic_Abattoir
Mis más sentidos agradecimientos infinitos a Isabel la Católica por haber expulsado a los judíos de la Península Ibérica.
0
K
6
#11
Tecar
¡Hombre!
Razón no le falta, aunque creo que en sudamérica fue peor.
2
K
4
#46
PeterDry
#11
Lee un poco.
0
K
9
#6
Kmisetas
Y también de musulmanes, y orgullosos de ambas.
8
K
-42
#21
rutas
*
#6
¿Quién dices que está orgulloso de esas limpiezas étnicas?
Supongo que tú no
. Hay que ser muy hijo de puta para sentirse orgulloso de expulsar a familias enteras que llevan siglos viviendo en una tierra, sólo porque no rezan al dios "correcto".
Como si no hubiera hechos históricos en este país de los que sentirse realmente orgulloso, que hay que mentar una de las mayores atrocidades.
3
K
53
#55
volandero
#21
Sí, seguro que los expulsaron por rezar a otro dios.
No por acaparar puestos de poder, por tejer inmensas redes de influencia y ser unos integristas a la hora de beneficiar a los suyos caiga el gentil que caiga, por querer formar "un Estado dentro del Estado"...
No, fue por rezar mal. Y por la envidia que les tenían, como les ha pasado en los últimos 2000 años en todo el puto mundo.
0
K
10
#22
Dene
#6
anda, hazte un analisis de ADN a ver cuantos ancestros moros tienes
2
K
41
#24
mente_en_desarrollo
#6
No. Aunque se mire con el relativismo que da la historia, no se puede estar orgulloso de un genocidio.
Y los traslados por la fuerza también pueden entrar en la definición de genocidio.
1
K
26
#34
okeil
#24
Expulsar a una población de un territorio se llama deportación, es lo que quiere hacer vox con los migrantes, no tiene que ver con un genocidio que es asesinar a esa población.
1
K
21
#41
mente_en_desarrollo
#34
Si va acompañada de la exterminación total o parcial de un pueblo, grupo étnico, racial o nacional, es genocidio.
Y bueno... No sé cuantos serían en la época, pero esto suena a exterminación parcial:
es.wikipedia.org/wiki/Expulsión_de_los_judíos_de_España
En Barcelona más de 400 asesinados, en sevilla más de 700 sentencias de muerte...
0
K
12
#26
ewok
#6
www.youtube.com/watch?v=n8o1YklCUZY
0
K
12
#39
cabobronson
#6
pues nada, forma un tercio y vete con el preparao, que es el Rey de Jerusalén
0
K
11
Ver toda la conversación (
55
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Paletos sionazis.
Paletos sionazis.
Y luego Portugal, cuya reina era hija de los RRCC. Inglaterra lo hizo unos 200 años antes y Francia casi dos siglos antres que los RRCC (despues de los ingleses)
Una triste moda de la época.
Y no fue una limpieza étnica como cuentan los asesinos estos.
La excusa el fanatismo religioso, pero el motivo real la codicia. Los judíos no se podían llevar de la Península ni caballos, ni armas ni oro ni plata. En Francia les robaron directamente, como a los templarios.
Un poco mierdoso el artículo.
De hecho, la mayor parte de los judíos en el momento de su expulsión practicaban profesiones urbanas modestas: eran artesanos, pequeños comerciantes, pero no estarían acomodados económicamente hablando.
Tenían restringida la compra de tierras con lo que malamente se podían dedicar a temas industriales de la época. Pero eran médicos, contables, banqueros, ... los recaudadores de impuestos eran judíos porque eran los más honrados (los RRCC católicos no se fiaban de sus propios cristianos)
En todo caso, lo que es una animalada,* y ni papel de fumar ni hostias, es hablar de lo que pasó en ese siglo en la Península como "la mayor limpieza étnica contra judíos". Tanto en cifras como en qué es lo que se hizo… » ver todo el comentario
"El porcentaje de españoles con bajo nivel educativo es de más del doble que en la UE"
La realidad:
"El Edicto de Granada refiere, en realidad, a dos decretos promulgados el 31 de marzo de 1492 en la Alhambra por los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que ordenaban la expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y Aragón. La fecha final que se estableció fue el 31 de julio de 1492, aunque, por motivos logísticos, se amplió el plazo hasta el 2 de agosto."
En cualquier caso, el de solo "Castilla" y los que le han votado, siguen demostrando su nivel cultural.
Castilla era desde Galicia hasta la mayoria de Andalucia, pasando por el Pais Vasco. Eso primero. Y Aragon era Valencia, Cataluña...
En todo esos sitios (casi toda España de hoy) se expulso a judios y se prohibio ser judio.
Dando lecciones de historia, claro que sí! Me meo...
No liemos conceptos:
- genocidio: exterminio. Lo de los alemanes con los herero, por ejemplo.
- deportación: expulsión. Lo de los RRCC con los judíos.
- limpieza étnica: sacar a una gente con una determinada condición de una zona. Puede ser vía genocidio o deportación. O mezcla de ambas.
Por lo general, ninguna de las tres es una buena acción, aunque puestos a elegir, prefiero que me expulsen a que me maten (o al revés, depende a donde te expulsen)
Además, por lo que se está protestando es precismaente por el genocidio, no por las deportaciones, que en realidad ni siquiera se han intentado. La huida de la gente también se ha visto impedida ...
Vaya argumentos de niño de 5 años.
Edit: Por cierto, que en España se enseña en el colegio lo de la expulsión y también se habla de los sefardíes y tal. Es algo que se tiene asumido. A ver que les cuentan ellos a sus niños de sus propias movidas.
Eso me suena que viene de tiempos de Primo de Rivera. Aunque supongo que habrá habido actualizaciones (el franquismo no era precisamente pro-judio)
¿Han ofrecido ellos algo parecido a los palestinos?
archive.org/details/the-complete-list-of-the-one-thousand-and-thirty-j
En Rusia hay una república judía.
es.wikipedia.org/wiki/Óblast_autónomo_Hebreo
Y si la mayor parte vinieron de Rusia es porque en el resto de Europa exterminaron a casi todos (una burrada, la media sale como el 70% de la población, pero hay sitios como esos simpáticos paises bálticos que pasaron del 90%)
Que no se pongan muy chulitos
Una a decir que para todo lo demás: presentismo histórico... pero me he dado cuenta que estos basan todo su sistema de creencias en un presentismo de hace 2500 años
Razón no le falta, aunque creo que en sudamérica fue peor.
Como si no hubiera hechos históricos en este país de los que sentirse realmente orgulloso, que hay que mentar una de las mayores atrocidades.
No por acaparar puestos de poder, por tejer inmensas redes de influencia y ser unos integristas a la hora de beneficiar a los suyos caiga el gentil que caiga, por querer formar "un Estado dentro del Estado"...
No, fue por rezar mal. Y por la envidia que les tenían, como les ha pasado en los últimos 2000 años en todo el puto mundo.
Y los traslados por la fuerza también pueden entrar en la definición de genocidio.
Y bueno... No sé cuantos serían en la época, pero esto suena a exterminación parcial:
es.wikipedia.org/wiki/Expulsión_de_los_judíos_de_España
En Barcelona más de 400 asesinados, en sevilla más de 700 sentencias de muerte...