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Israel descarta enviar fuerzas terrestres a Irán pese a los planes militares de Estados Unidos

Israel descarta enviar fuerzas terrestres a Irán pese a los planes militares de Estados Unidos

Israel afirmó que no participará con tropas propias en una eventual invasión terrestre estadounidense contra Irán, estableciendo un límite claro a su participación directa en el conflicto.

| etiquetas: israel , guerra , vetuqueamimedalarisa
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9 comentarios
9 1 0 K 103 actualidad
pitercio #1 pitercio
Las necesitará cuando el Líbano no aguante más y les invada en medio del kaos y la desbandada por el colapso de infraestructuras.
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ochoceros #7 ochoceros
#1 Al final los sionazis se acabarán pirando de su tierra prometida, lo jodido es que el último en salir le dará al botón rojo para lanzar todos los nukes con la Opción Sansón y nos joderán por el camino a todos los que puedan.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#7 al final de esta semana dirás, porque muchos de ellos ya se han pirado
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Pablosky #3 Pablosky
xD xD xD xD xD

Trump, el pagafantas
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#5 Pepis
#3 Yo invito, tú pagas
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#2 Bravok1 *
Que los envíen nuestros esclavos sumisos y serviles yankis de mierda mejor añadió, que mueran sus hijos. :popcorn: :popcorn: :popcorn:
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#6 Grahml
Son genocidas, pero no son tontos.
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estemenda #4 estemenda
El sionismito cobarde :troll:
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#9 eldelcerro
Nosotros no tenemos ni hispanos ni negros, añadió.
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menéame