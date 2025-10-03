Israel deporta primeros activistas de la flotilla para Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel indicó este viernes (03.10.2025) que llevó a cabo las primeras deportaciones de activistas que participaban en la flotilla de ayuda para la Franja de Gaza interceptada por el ejército del país. "Cuatro ciudadanos italianos ya fueron deportados. El resto está en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible", señaló la cancillería en un comunicado en la red social X.