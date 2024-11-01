Israel declara Ciudad de Gaza como zona de combate al tiempo que número de muertos supera los 63.000

Israel declaró este viernes que la ciudad más grande de Gaza es una “zona de combate peligrosa” y recuperó los restos de dos rehenes más, al tiempo que el ejército israelí lanzaba las “fases iniciales” de una ofensiva planificada que ha suscitado la condena internacional. A medida que el ejército anunció la reanudación de los combates, autoridades de salud palestinas revelaron que el número de muertos en Gaza aumentó a 63.025, luego que 59 muertes fueron reportadas por hospitales en las últimas 24 horas.