Israel decide “boicotear” el Mobile World Congress de Barcelona después de que el Gobierno condenara el genocidio

El Estado de Israel ha decidido “boicotear” el Mobile World Congress de Barcelona y ha ordenado cancelar todas las preparaciones que las empresas y del Gobierno pudieran estar llevando a cabo para participar en la edición de marzo de 2026. La orden la ha dado el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, en respuesta al discurso del presidente Pedro Sánchez, que el pasado lunes condenó el genocidio sobre el pueblo palestino, pero también a la ruptura de relaciones con Israel que el Ayuntamiento de Barcelona decidió en julio.

Comentarios destacados:    
HeilHynkel
Joder, se van a echar de menos a los fabricantes de SW de espionaje en el MWC. xD
12
reivaj01
#2 Venía a poner el mismo mensaje, pero te has adelantado.
De todas formas, algún micrófono meterán, es mucho vicio el que tienen.
3
Celsar
#2 #14 va ser peor para ellos, seguro que volvían con Teras de información sensible y útil para chantajes.
2
ayatolah
#14 Da gracias a que metan micrófonos y no "beepers".
0
frg
#1 Es un buen palo. Los Israelís hacen mucho hardware y software, normalmente muy crítico y cubriendo nichos de seguridad que casi nadie más ocupa.
#2 lo explica muy bien :-)
0
ochoceros
#2 Por si las moscas yo no andaría muy cerca del stand de buscas, que ya sabemos cómo se las gastan los terroristas fuera de sus fronteras.
0
mrM4
MWC libre de genocidas
12
karakol
Oh, no.  media
3
matuta
Perfecto, cero visivilidad a sus productos y empresas sin tan siquiera verte obligado a cancelar su asistencia.
3
OCLuis
O sea, todo lo que no sea blanquear el genocidio o mirar para otro lado es considerado como antisemita por los semitas genocidas.
Todo correcto.
1
Jaime131
Estos se olían que los iban a boicotear con protestas y se han adelantado.
1
ChatGPT
vaya lio, ahora cambiar MWC por MW(without israel)C :-D
1
alpoza
#6 MWIRC M(Without Israel&Rusia)C
0
ChatGPT
#10 Fuá, en breve acabamos como con LGBT…
0
unlugar
"Ahora bien, cabe tener en cuenta que esta decisión del consistorio barcelonés incluía, además de la ruptura del hermanamiento con Tel-Aviv, que la Fira de Barcelona no pueda acoger “pabellones de Israel” ni empresas armamentísticas"
No es presidente porque no quiere.

¿Esto es lo que llaman "espacio seguro"?
1
Hercules__
De lo único bueno que han hecho los de israel :-D
1
alpoza
Esperate que USA no diga lo mismo y Bye Bye Congress.
0
chocoleches
#12 La mayoría de empresas son asiáticas. y Apple no va al mobile desde hace años. Estados Unidos puede hacer lo que quiera, no es importante.
1
chocoleches
#16 La Generalitat de Catalunya, Honor, Huawei,,, et felicito fill.
0
lameiro
Ladran, Sancho, señal que cabalgamos.
0
pirat
Esto suena como lo de rayaner, un tiro en el pie.
0
bizcobollo
Israel: "Te jodes que no vendo mis productos"
0
Jarod_mc
toda la basura al contenedor de mierda
0

