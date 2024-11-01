Israel decide “boicotear” el Mobile World Congress de Barcelona después de que el Gobierno condenara el genocidio

El Estado de Israel ha decidido “boicotear” el Mobile World Congress de Barcelona y ha ordenado cancelar todas las preparaciones que las empresas y del Gobierno pudieran estar llevando a cabo para participar en la edición de marzo de 2026. La orden la ha dado el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, en respuesta al discurso del presidente Pedro Sánchez, que el pasado lunes condenó el genocidio sobre el pueblo palestino, pero también a la ruptura de relaciones con Israel que el Ayuntamiento de Barcelona decidió en julio.