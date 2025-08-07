edición general
Por qué Israel debe rendir cuentas [EN]

Por qué Israel debe rendir cuentas [EN]

Algo ha ido muy mal en Gaza. La guerra de Israel se ha convertido en muerte y destrucción a escala bíblica. La mayor parte de Gaza yace en ruinas, millones de civiles están desplazados y decenas de miles han muerto. Y aun así, el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, no puede contenerse. Esta semana se ha sabido que quiere ocupar toda Gaza. Pero Hamás ya no es una amenaza militar, por lo que la guerra ya no tiene estrategia y seguir luchando ya no es justo. Peor aún, el gobierno de Israel, a pesar de sus obligaciones como potencia ocup

| etiquetas: israel , rendir cuentas , the economist
8 comentarios
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Ellos solo rinden cuentas ante dios, sucio goyim. Y por lo que sé, su dios es tan hijoputa como ellos. Así que no esperemos nada.
suppiluliuma #8 suppiluliuma
#2 Goyim es el plural de goy. Por lo tanto, debería ser "sucio goy" o "sucios goyim".
#3 Suleiman
Hay que explicarlo?
capitan__nemo #6 capitan__nemo
¿Y a estas alturas se rasgan las vestiduras?
¿Donde han estado todos estos durante los mas de 200.000 asesinatos?
#7 marcotolo
esta basura no debe vivir en paz en ningun lugar del mundo all donde se encuentren,
cualquier ataque contra israelies no deberia ser condenado por ningun pais ni ciudadano
TooBased #1 TooBased
Completa: archive .ph/EQfp6
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
¿Como que Hamás no es una amenaza militar si hemos visto vídeos de milicianos reventando tanques hace nada?
Hamás va ganando
www.meneame.net/story/resistencia-inflige-grandes-perdidas-ocupacion-i
Irán arrasó Tel Aviv y un montón de bases aéreas y aviones militares de Israel
Un montonazo de israelíes han huido del país como han podido
La economía israelí se está hundiendo
Y los Hutíes están colapsando el envío de mercancías por barco
