Israel cumple su amenaza y comienza a interceptar a la Flotilla para impedir que rompa el bloqueo de la Franja de Gaza

Israel ya ha iniciado, tal y como prometió, la interceptación de la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza horas después de que se adentrara en la llamada zona de "alto riesgo" y exclusión y tras hacer caso omiso a los avisos de Tel Aviv de que diera la vuelta.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Las fuerzas israelíes intentan frenar el último intento de romper el bloqueo a Gaza abordando a la Flotilla en el mismo área donde las misiones anteriores fueron atacadas o interceptadas pese a ser aguas internacionales."

Secuestros buenos :roll:
#19 SantanaS
#3 piratas somalies?
#14 Nusku
#6 A mi lo que me da ahora son arcadas.
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#14 Le sucede a mucha gente tras leer a #_6 y su propaganda sionista
Pero es normal, significa que eres un ser humano con capacidad empatica.
(A ambas cosas es da negativo)
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
pese a ser aguas internacionales.

Otra acción ilegal?? Se va acabando la tinta
#7 Perrota
#5 Tienen inmunidad total. Por parte de Usa, pero también de buena parte de Europa.
Veelicus #2 Veelicus
Y por supuesto lo primero es bloquear las señales de video e interceptar las comunicaciones para que nadie sepa lo que ocurre alli.
Putos sionazis.
este_no_es_eltraba #11 este_no_es_eltraba *
#10 si, con el pacifismo se han ganado todas las luchas y todas las guerras. por eso las manifas el domingo, en zona peatonal, antes del vermu y con batucada consiguen derechos.

¿¿Pero en que mundo creéis que vivimos??

la lucha siempre es violenta, nadie va a ceder si no es por la violencia. Espabilar de una vez.

por cierto, hablo de mandar al ejercito a proteger gaza, y si Israel ataca a los ejércitos de Europa: borrarlos del mapa.
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro
#11 No le repliques a este troll de poca monta, solo metele un negativo, que es lo que merce
carademalo #15 carademalo
#11 Huelgas, resistencia activa, boicots económicos, embargos, bloqueos institucionales... claro, la lucha siempre es violenta. A algunos se os ve la patita belicosa muy pronto. ¡Mandad ejércitos! Total, los soldados son los hijos de otros...
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Ahora llegarán fuertes condenas y... Nada más
2 K 18
#6 guillersk
#1 Y fuertes lloros, no lo olvides.
pip #9 pip
Ya solo queda confiar en que no les hagan daño y solamente los deporten. :-(
1 K 16
#13 pcmaster
Yo lo que veo es que España e Italia han enviado TRES buques de guerra y por lo visto se están limitando a hacer de espectadores.
XtrMnIO #18 XtrMnIO
Los terroristas piratas interceptan la misión humanitaria.
este_no_es_eltraba #4 este_no_es_eltraba *
Lo único bueno de todo este circo, es que se va a demostrar lo pusilánimes que son muchos países como España. De palabra y cara a la galería somos muy valientes, pero a la hora de la verdad, nada. Cero.

Y mientras, continuamos con un genocidio en directo.

O se toman medidas serias con Israel, o esto no va a parar, y por serias me refiero a mandar a los ejércitos a gaza, desconocer a Israel como país y cortar toda las relaciones con ellos. Cualquier otra cosa que no sea eso, es ser cómplice de un genocidio.


Es que es un mal chiste, ni hemos llamado a la embajadora a consultas para ponerla fina y largarla.
#10 guillersk
#4 -


O se toman medidas serias con Israel, o esto no va a parar, y por serias me refiero a mandar a los ejércitos a gaza,

-

Pacifismo 100% por lo que veo, recuerda que ACAB
#17 Xoche *
Ya me lo estoy imaginando al Albares: "Manifestamos nuestra indignación por el acto de piratería del gobierno de Israel en aguas internacionales contra la flotilla e instamos a Israel a que pare ya". Echan de Giro dell'Emilia al equipo ciclista sionista, pero no por lo que representa, sino para evitar altercados públicos. La UER baraja el suspender que no echar, a Israel de Eurovisión. Puta hipocresía. Solo les falta lamerle el escroto al puto Netanyahu
#8 guillersk
¿ No decían algunos por aquí que las fronteras deberían ser abolidas? Pues la marina israelí piensa igual
menéame