Israel cumple su amenaza y comienza a interceptar a la Flotilla para impedir que rompa el bloqueo de la Franja de Gaza

Israel ya ha iniciado, tal y como prometió, la interceptación de la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza horas después de que se adentrara en la llamada zona de "alto riesgo" y exclusión y tras hacer caso omiso a los avisos de Tel Aviv de que diera la vuelta.
Secuestros buenos
Pero es normal, significa que eres un ser humano con capacidad empatica.
(A ambas cosas es da negativo)
Otra acción ilegal?? Se va acabando la tinta
Putos sionazis.
¿¿Pero en que mundo creéis que vivimos??
la lucha siempre es violenta, nadie va a ceder si no es por la violencia. Espabilar de una vez.
por cierto, hablo de mandar al ejercito a proteger gaza, y si Israel ataca a los ejércitos de Europa: borrarlos del mapa.
Y mientras, continuamos con un genocidio en directo.
O se toman medidas serias con Israel, o esto no va a parar, y por serias me refiero a mandar a los ejércitos a gaza, desconocer a Israel como país y cortar toda las relaciones con ellos. Cualquier otra cosa que no sea eso, es ser cómplice de un genocidio.
Es que es un mal chiste, ni hemos llamado a la embajadora a consultas para ponerla fina y largarla.
-
Pacifismo 100% por lo que veo, recuerda que ACAB