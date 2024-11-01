edición general
Israel continúa destruyendo Ciudad de Gaza: el momento en el que bombardea una mezquita del siglo XIII

El Ejército israelí continúa destruyendo edificios de Gaza aludiendo a la presencia de bases terroristas. Este lunes fue el turno de la Torre Ghafri, la más alta del enclave (18 plantas).

shake-it #1 shake-it
¿Os acordáis cuando los talibanes de dedicaban a destrozar el patrimonio histórico de Siria?
Gry #2 Gry
Destruyendo la Historia como los talibanes o el Estado Islámico.
mariKarmo #4 mariKarmo
Seguramente Ester Muñoz diga que no han destruido nada hasta que la CPI no lo diga.
Papeo #3 Papeo
La humanidad juzgará el sionismo tarde o temprano.
