Israel condena a Fidel Castro por asimilar la bandera israelí a la esvástica [HEMEROTECA]

"El odio del Estado de Israel contra los palestinos es tal, que no vacilarían en enviar al millón y medio de hombres, mujeres y niños de ese país a los crematorios en los que fueron exterminados por los nazis millones de judíos de todas las edades", sostiene Castro en su artículo. --- "Con estos escandalosos comentarios, Fidel Castro avergüenza a sus antiguos compañeros y los ideales que siempre ha pretendido defender. El Che Guevara debe estar revolviéndose en su tumba", afirmó Palmor en declaraciones desde Jerusalén.
Al menos la esvástica, hasta que se la apropiaron los nazis, tenía un significado positivo en varias culturas.
La de Israel no (un símbolo religioso siempre es algo para separar, por tanto no puede ser positivo).