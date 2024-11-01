edición general
Israel condena a Fidel Castro por asimilar la bandera israelí a la esvástica [HEMEROTECA]

"El odio del Estado de Israel contra los palestinos es tal, que no vacilarían en enviar al millón y medio de hombres, mujeres y niños de ese país a los crematorios en los que fueron exterminados por los nazis millones de judíos de todas las edades", sostiene Castro en su artículo. --- "Con estos escandalosos comentarios, Fidel Castro avergüenza a sus antiguos compañeros y los ideales que siempre ha pretendido defender. El Che Guevara debe estar revolviéndose en su tumba", afirmó Palmor en declaraciones desde Jerusalén.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es verdad, no es comparable.

Al menos la esvástica, hasta que se la apropiaron los nazis, tenía un significado positivo en varias culturas.
La de Israel no (un símbolo religioso siempre es algo para separar, por tanto no puede ser positivo).
#4 fremen11
El Che se revuelve en la tumba porque le traicionaron, pero seguro que en esto os llamaría HDLGP sionazis genocidas
pepel #6 pepel
Mejor será asimilar las banderas que los hechos, putos genocidas.
#11 pozz
El mismo Fidel Castro que decreto 3 dias de luto tras la muerte de su colega Franco. :palm:
Fran_Ramos #2 Fran_Ramos
fidel castro no esta muerto?
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Vive en nuestros corazones.
reivaj01 #7 reivaj01
#3 Junto a Elvis y Walt Disney
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#2 Te recomiendo buscar en el diccionario la palabra "HEMEROTECA"
Graffin #8 Graffin
#5 La hemeroteca no es ese sitio donde los Hemesexuales van a tocarse y a hacer cochinadas?
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#8 te habria salido el chiste mejor si hubieses partido de "Heteroteca" xD
