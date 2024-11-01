·
12144
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
5092
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
4679
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
4000
clics
Siete actitudes que delatan a un imbécil: cómo la estupidez moderna se disfraza de lógica
3079
clics
VÍDEO | Rosa Villacastín carga contra Ayuso en TVE: "Siento una vergüenza infinita... es una ignorante"
más votadas
905
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
508
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
563
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
296
ABC suspende “Jimmy Kimmel Live!” “indefinidamente” por comentarios sobre Charlie Kirk (ENG)
617
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
3
meneos
24
clics
Israel completa la primera cúpula de acero laser [EN]
El sistema construido por Elbit Systems y Rafael, ha sido probado durante semanas contra misiles, morteros y drones.
militar
laser
israel
tecnología
tecnología
#1
Verdaderofalso
Luego llega un país tercermundista y lo deja en evidencia
4
K
61
1
